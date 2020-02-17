Велогонщик Кудрявцев дисквалифицирован на четыре года за допинг
17:07
Российский велогонщик Евгений Кудрявцев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, сообщает официальный сайт РУСАДА.
39-летний спортсмен был дисквалифицирован за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена»). Срок дисквалификации отсчитывается с 18 июля 2019 года.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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