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Допинг

Велогонщик Кудрявцев дисквалифицирован на четыре года за допинг

17:07

Российский велогонщик Евгений Кудрявцев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, сообщает официальный сайт РУСАДА.

39-летний спортсмен был дисквалифицирован за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена»). Срок дисквалификации отсчитывается с 18 июля 2019 года.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/

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