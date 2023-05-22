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Сегодня, 16:31

Велогонщик Кавендиш завершит карьеру в 2023 году

Мария Гусева
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Британский велогонщик Марк Кавендиш сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2023.

«Мне всегда нравилось преодолевать каждый километр велогонки «Джиро д'Италия». Я чувствую, что сейчас идеальное время сказать, что это моя последняя «Джиро д'Италия», а 2023 год станет последним в моей профессиональной карьере», — цитирует агентство Рейтер Кавендиша.

38-летний Кавендиш является трехкратным чемпионом мира в дисциплине «мэдисон» (2005, 2008, 2016). На Олимпиаде-2016 он завоевал серебро в омниуме. Спортсмен завоевал золотую (2011) и серебряную (2016) медаль на чемпионатах мира по шоссейным велогонкам в групповых гонках.

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