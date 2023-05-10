Собака сбила одного из лидеров зачета велогонки «Джиро д'Италия» Эвенепула

Собака, выбежавшая на трассу, стала причиной падения бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула, который является лидером зачета велогонки «Джиро д'Италия».

Как сообщает France Press, инцидент произошел за 153 км до финиша 5-го этапа «Джиро д'Италия-2023».

Бельгиец ехал вместе со своими товарищами по команде Soudal Quick-Step по скользкому из-за дождя асфальту. В это время собака почти перешла дорогу, но затем ринулась на пелотон, задев спортсмена.

По итогам инцидента Эвенепул встал, показал в камеру большой палец и продолжил гонку.