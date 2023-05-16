Российский велогонщик Власов снялся с «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, прекратил участие в многодневной гонке «Джиро д'Италия», сообщила пресс-служба команды.

О причинах снятия 27-летнего россиянина с гонки не сообщается. Власов занимал седьмое место в общем зачете «Джиро д'Италия» после девятого этапа.

Ранее несколько гонщиков сошли с дистанции из-за положительных тестов на коронавирус.

Веломногодневка «Джиро д'Италия» проходит с 6 по 28 мая.