Велогонщик-трансгендер выиграл женскую многодневку в США. Вот как это прокомментировала международная федерация

Международный союз велосипедистов (UCI) в ответ на запрос «СЭ» прокомментировал правила для участия в соревнованиях трансгендеров и допустил их изменение в будущем.

На минувшей неделе в США состоялась многодневка, включенная в календарь федерации, в которой выиграл бывший мужчина Остин Киллипс. Это вызвало недовольство болельщиков и соперников.

— Международный союз велосипедистов (UCI) подтверждает, что спортсмены-трансгендеры могут хотеть соревноваться в соответствии со своей гендерной идентификацией. В марте 2020 года UCI опубликовал соответствующие правила. С целью продолжать интеграцию спортсменов-трансгендеров в соревновательный спорт, но при этом сохранять справедливость, равные возможности и безопасность соревнований, правила были обновлены в 2022 году (ужесточились. — Прим. «СЭ»). Они основываются на последних научных знаний и применяются последовательным образом. UCI продолжит следить за развитием научных исследований и может изменить свои правила в будущем по ходу появления новых знаний, — ответили корреспонденту «СЭ».

Также пресс-служба отослала к работе французского профессора Ксавье Бигара, в которой говорится, что поскольку обычный уровень тестостерона у женщин составляет 0,6 — 1,68 наномоль/литр, то для модели с доверительным интервалом на выборке 10 тысяч случаев максимальный уровень составляет 2,44 н/л.