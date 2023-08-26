Россиянка Солозобова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира по велотреку

Российские велогонщики завоевали три медали в третий день чемпионата мира по велогонкам на треке среди юниоров.

Елизавета Солозобова выиграла золотую медаль в спринте. Бронзовые медали завоевали Владимир Гончаров в индивидуальной гонке преследования и Даниил Казаков — в гонке по очкам.

На текущем чемпионате мира российские спортсмены завоевали пять медалей. Также золото выиграли Руслан Кузнецов и Никита Кирильцев, победившие в скрэтче и в кейрине соответственно. Всего на турнире представлено 10 россиян.

Чемпионат мира по велогонкам проходит в колумбийском Кали. Чемпионат мира среди юниоров завершится 27 августа. Россияне лишены возможности бороться за медали в командных дисциплинах, из-за санкций со стороны Международного союза велосипедистов (UCI).