Россиянин Власов остался на пятом месте генеральной классификации после пятого этапа «Вуэльты»

Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Bora-Hansgrohe, занял 32-е место в пятом этапе веломногодневки «Вуэльта Испании».

Лидером этапа стал Кэйден Гроувз из Австралии, который преодолел дистанцию за 4 часа 23 минут 43 секунду. Второе место занял Филиппо Гана из Италии. Третье —бельгиец Дрис ван Гестель.

В общем зачете лидирует Ремко Эвенепул из Бельгии с общим временем 17 часов 12 минут 29 секунд. Власов отстает от лидера на 39 секунд и остается на пятом месте в генеральной классификации.