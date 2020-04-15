Поздняков не поддерживает тренировки велосипедистов в период эпидемии

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал тот факт, что в настоящий момент только две российские команды продолжают подготовку на фоне пандемии коронавируса — художественные гимнастки на базе в Новогорске и велосипедисты на треке в Санкт-Петербурге.

— В случае с гимнастками в Новогорске, я лично считаю, что в первую очередь нужно думать о здоровье спортсменок, и если созданные на базе условия полнейшего карантина способствуют продолжению тренировок, то здесь уже ответственность главного тренера, — сказал Поздняков. — Речь ведь идет о несовершеннолетних спортсменках. Возможно, проживание под одной крышей для них сейчас — это некая форма спортивного интерната, с тем чтобы спортсменки не могли ни с кем контактировать. В Санкт-Петербурге тренируются взрослые спортсмены. И мы прекрасно должны себе отдавать отчет, что любой взрослый спортсмен имеет круг общения на порядок больше, чем несовершеннолетний. В этой части мне видится, что самое лучшее для спортсмена сейчас — находиться в полной изоляции в кругу своей семьи у себя дома. И вести образ жизни, соответствующий серьезности эпидемии. (Наталья Марьянчик)