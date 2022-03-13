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Сегодня, 10:58

Победитель «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия вернулся к тренировкам после аварии

Иван Шитик
Корреспондент

Велосипедист команды Ineos Grenadiers Эган Берналь в вернулся к тренировочному процессу после аварии. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Угадайте, кто вернулся на велосипед и чувствует себя отлично! Пока есть вера, все возможно. И я хочу сказать, если вы чего-то по-настоящему хотите, не существует никаких «но», — написал Берналь.

Публикация от Egan Bernal (@eganbernal)

Колумбийский велогонщик 24 января попал в больницу после аварии на тренировке в Колумбии. Велогонщик врезался в автобус, когда тот совершил резкую остановку.

25-летний Берналь дважды становился победителем гонок «Гранд-тура» — «Тур де Франс» в 2019 году, став самым молодым победителем многодневки за 110 лет и первым южноамериканцем, которому покорилась победа в ней, и «Джиро д'Италия» в 2021 году.

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