«Коронавирус может отсосать». Пятикратный чемпион мира не выдержал карантина
18:53
Пятикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис высказал свое отношение к карантину, который был введен из-за эпидемии коронавируса. В испанской Жироне, где живет австралийский спортсмен, действует режим полной самоизоляции.
Деннис выложил в Instagram фото из своей машины.
— День 34-й. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин, — написал Деннис.
This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI— David (@cyclingmole) April 18, 2020
Как отмечает L'Equipe, поступок велогонщика вызвал возмущение в соцсетях, после чего Деннис удалил аккаунты в Instagram и Twitter.
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