«Коронавирус может отсосать». Пятикратный чемпион мира не выдержал карантина

Пятикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис высказал свое отношение к карантину, который был введен из-за эпидемии коронавируса. В испанской Жироне, где живет австралийский спортсмен, действует режим полной самоизоляции.

Деннис выложил в Instagram фото из своей машины.

— День 34-й. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин, — написал Деннис.

This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI — David (@cyclingmole) April 18, 2020

Как отмечает L'Equipe, поступок велогонщика вызвал возмущение в соцсетях, после чего Деннис удалил аккаунты в Instagram и Twitter.