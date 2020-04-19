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«Коронавирус может отсосать». Пятикратный чемпион мира не выдержал карантина

18:53
Роан Деннис. Фото Reuters
Роан Деннис. Фото Reuters
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Пятикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис высказал свое отношение к карантину, который был введен из-за эпидемии коронавируса. В испанской Жироне, где живет австралийский спортсмен, действует режим полной самоизоляции.

Деннис выложил в Instagram фото из своей машины.

— День 34-й. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин, — написал Деннис.

Как отмечает L'Equipe, поступок велогонщика вызвал возмущение в соцсетях, после чего Деннис удалил аккаунты в Instagram и Twitter.

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