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Сегодня, 10:48

Для допуска на ЧМ по велоспорту россиянам нужно было подписать бумагу с осуждением СВО

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Александр Кузнецов.
Александр Кузнецов.
Фото Федерация велосипедного спорта России

Тренер Александр Кузнецов рассказал «СЭ», почему российские велогонщики не смогут поехать на чемпионат мира в Глазго, который пройдет в августе. По словам специалиста, организаторы выдвинули нашим спортсменам невыполнимые условия, в том числе отсутствие связи с государством и подписание бумаги с осуждением СВО.

— Наши велогонщики не поедут на чемпионат мира в Глазго. Дело только в визовой проблеме или есть какая-то декларация?

— Нет-нет. Ту бумагу, которую дали подписать англичане, подписать невозможно. Там такие требования заоблачные. Допустим, одно из требований: отсутствие полной связи с государством. Как это может быть? Все парни стоят на стипендии Минспорта. Как они могут не иметь связи с государством? Там заведомо невыполнимые требования. Поэтому ту бумагу подписывать невозможно. Если декларация UCI носит вполне гуманный и допустимый характер для нейтрального спортсмена, то там можно подписаться. А то, что требуют англичане, подписать невозможно. Они это сделали специально, чтобы там никого не было.

— Там есть пункт про осуждение СВО?

— Да. Там всего много, что для нас нереально. Все за мир, но не более того.

— Ребята расстроились?

— Нет. А чего? Нам с самого начала было ясно, что англичане не намерены никого допускать, они сделают все возможное, что ни виз, ничего не будет. Поэтому знали давно, что на чемпионат мира дорога закрыта, — сказал Кузнецов «СЭ».

Александр Кузнецов. «Россия не может быть страной, в которой развит только футбол или хоккей». Крик души легендарного тренера по велоспорту
Сборная России по велоспорту
Александр Кузнецов (Велоспорт)
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