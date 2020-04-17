Чемпионат России по велоспорту на шоссе может быть перенесен на август

Федерация велосипедного спорта России рассматривает вариант с переносом чемпионата России по велоспорту на шоссе на август.

— В случае с датами национальных чемпионатов информация от UCI носит, скорее, рекомендательный характер, потому что во многих странах решения будут приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в каждой из стран, — отметил резидент федерации Вячеслав Екимов в интервью РИА «Новости». — Но мы все же склонны перенести чемпионат России на август месяц. Это более надежный вариант, но еще мы будем отталкиваться от того, как UCI составит календарь еще не перенесенных гонок Мирового тура, чтобы наши лидеры могли приехать на чемпионат России. Однозначного ответа пока на этот вопрос нет.

Чемпионат России был запланирован на июнь. Принять соревнования готовится Самара. Международный союз велосипедистов отменил проведение всех международных гонок до 1 июля.