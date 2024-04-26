Лучшие игры Rockstar — чем «рок-звезды» покоряли игровую индустрию

Rockstar, кажется, всегда были звездами...

На счету Rockstar Games немало хитов. Студия из года в год не только радовала геймеров отличными проектами, но и по-настоящему меняла игровую индустрию своими экспериментами со стилями и жанрами повествования.

В этой статье мы собрали лучшие игры Rockstar — проекты, которые навсегда остались в сердцах игроков.

GTA 5

Пятая часть GTA — квинтэссенция лучшего из серии игр от Rockstar, которую помножили на несколько десятков раз. GTA 5 поразила своими масштабами, красотой игрового мира и по-настоящему голливудской историей.

Хвалить GTA 5 хочется бесконечно хотя бы по причине ее простоты. Хит от Rockstar подойдет всем — от новичков до опытных геймеров. Вы можете поиграть в GTA 5 на клавиатуре с мышью, на геймпаде и даже на игровом руле для более глубокого погружения — ваш игровой опыт все еще будет уникальным и запоминающимся.

Фото GTA 5

Но главный секрет успеха GTA 5 кроется в ее онлайн-режиме. В нем можно стать героем своей собственной истории. Быть грабителем, уличным гонщиком, азартным игроком, фальшивомонетчиком. Играть и исследовать сетевую версию Лос-Сантоса интересно настолько, что прямые трансляции с GTA Online (которой уже 11 лет) до сих пор собирают вокруг себя десятки тысяч зрителей.

Grand Theft Auto 5 — один из главных проектов, который вывел игровую индустрию на новый уровень. И Rockstar удалось сделать это еще раз, но уже с немного другой игрой, о которой мы расскажем чуть позже.

Midnight Club 3: DUB Edition

Многие геймеры считают, что Midnight Club 3: DUB Edition — лучшая игра в серии аркадных гонок от Rockstar. Симулятор встречал богатым парком автомобилей на любой вкус, интересной карьерой и большим простором для путешествий.

Фото Midnight Club 3.

Мир Midnight Club 3 состоит из трех реальных городов — Сан-Диего, Атланты, Детройта, исследовать которые можно в свободном режиме. Есть тут и полиция, которая только рада будет арестовать очередного лихача на дороге.

Это не только отличная и интересная альтернатива Need for Speed, но и весьма самобытная аркадная гонка, которая точно достойна вашего внимания.

Max Payne 3

Финальные приключения Пэйна не блистали интересным и мистическим сюжетом в духе фильмов Дэвида Линча, но вот геймплейно это был настоящий шедевр.

Фото Max Payne 3.

Настолько хороших и отточенных до мелочей экшенов от третьего лица индустрия не видела очень давно и еще вряд ли скоро увидит. В Max Payne 3 было плавное и отзывчивое управление, кинематографичные перестрелки и огромный арсенал оружия на любой вкус. Жизнь, может, и потрепала старого Пэйна, но он все еще способен на то, чтобы эффектно выпрыгнуть из-за угла или красиво скатиться со стеклянного небоскреба и плюхнуться прямо в бассейн.

Большим дополнением к Max Payne 3 была сетевая игра. Возьмите все самые крутые перестрелки во всей игре и поместите их в онлайн. Особенно яркими красками в онлайне играл тот самый bullet-time. Когда стрелять в замедленном времени может каждый, тогда и начинается настоящее веселье.

GTA 4

Многие любят четвертую часть GTA за ее антураж и кардинальную смену тона после San Andreas. Мрачный, тусклый и жестокий Либерти-сити не только с первого запуска обволакивал своей атмосферой, но и навевал какие-то фантомные воспоминания русским геймерам. Все это из-за местного колорита.

Либерти-сити списан с настоящего Нью-Йорка, в котором, как оказалось, очень много носителей русского языка и культуры. Там даже есть свой отдельный район Брайтон Бич, в котором живут тысячи эмигрантов из России и Украины.

Фото GTA 4

Тут и там Нико слышит русскую речь, видит вывески со знакомым языком, ходит в кабаре-бар «ПЕРЕСТРОЙКА», покупает шапку-ушанку в магазине «Новинки последней моды» и, чего уж мелочиться, выполняет задания русского мафиози Дмитрия Раскалова, который позже станет главным антагонистом четвертой части.

GTA 4 — это не просто игра. Это настоящая капсула времени, которая позволяет вспомнить былые времена и тренды, а также посетить места, которые выглядят родными даже несмотря на то, что никого из нас там никогда и не было.

Bully

Тот самый «симулятор школьного хулигана» — показательный пример того, как Rockstar хороша в камерных приключениях. Для того чтобы рассказать интересную и смешную историю, не всегда нужны масштабные локации — иногда для этого достаточно небольшого уютного городка и территории школы.

Фото Bully.

Игра радует разнообразием мини-игр, особенно хорошо запомнились уроки биологии, где на время нужно было препарировать маленьких зверьков, богатой системой комбо и добиваний, которые Rockstar оттачивала в другой игре из этого списка, а также интересным арсеналом оружия, дополняющим погружение в хулиганскую жизнь. Сюжет в игре не хватал звезд с неба и вряд ли сразу придет на ум при обсуждении игры, но при этом он не раздражающий.

Единственным по-настоящему большим минусом Bully является то, что геймеры вряд ли получат ее продолжение. И это очень печалит.

GTA: San Andreas

Разборки банд балласов и Грув-стрит, кажется, были на каждом ПК середины — конца нулевых. И на это были свои объективные причины, ведь San Andreas взяла все лучшее, что было у предшественников, и сделала больше, круче и отвязней.

Фото GTA San Andreas

Сюжет игры все еще был лихо закручен как раньше, однако именно в истории СиДжея по-настоящему раскрылся фирменный юмор Rockstar с его нотками безумия. Продажные копы, толкающие запрещенные препараты; погоня за поездом латинской мафии на мотоцикле и тот самый культовый заказ Биг Смоука в Cluckin' Bell — все это только крупица воспоминаний об игре.

А ведь если собрать все крупицы тех хороших моментов из GTA: San Andreas, то получится огромный замок, в стены которого до сих пор приятно вернуться.

The Warriors

Игровая экранизация «Воинов» от Rockstar — самая незаслуженно забытая игра студии. The Warriors радовала отлично проработанной боевой системой, закрученной на кулачном бое и холодном оружии, а также неплохим сюжетом, дополняющим историю оригинального фильма.

Фото The Warriors.

Большинство игровых миссий посвящено масштабным войнам уличных группировок Кони-Айленда, где вам придется буквально сражаться за свое существование. Немаловажным элементом являются и побочные активности — такие как занятия спортом или рисование граффити.

Критики и игроки остались в восторге от The Warriors. Некоторые даже называли игру лучшим проектом, созданным по кинокартине. Однако массовая аудитория все же предпочла «Воинам» серию GTA. Сделала она это небезосновательно, но обидно, что такой самобытный проект затерялся на фоне других игр Rockstar.

GTA: Vice City

Vice City — это, пожалуй, одна из самых красивых частей всей серии Grand Theft Auto. Неоновый город близ песчаного пляжа, дорогие автомобили, девушки в бикини... Вайс-сити насквозь пропитана духом американских 80-х.

Фото Вайс-Сити

Зайдете ли вы в нее, чтобы вновь окунуться в сюжет о преступном мире Майами или просто для того, чтобы прокатиться по знакомым местам на дорогой тачке под радио «Flash». В любом из случаев получится невероятный кайф.

Надеемся, что в GTA 6 Rockstar сможет передать тот самый дух Вайс-Сити и подарит нам шедевр, отрываться от которого не захочется ни под каким предлогом.

Manhunt

Manhunt можно назвать одной из самых самобытных игр Rockstar. Сделать это можно хотя бы по причине того, что мало кто (особенно сейчас, в современных реалиях) решился бы на разработку подобной игры.

Фото Manhunt

Кровожадный стелс-экшен в стилистике потерянных VHS-кассет до сих пор будоражит воображение жестокими добиваниями и настоящим цинизмом происходящего. Немаловажной особенностью является и то, что это, наверное, одна из самых сложных игр от именитой студии.

Manhunt — не просто игра. Это перформанс. Выходка, направленная на то, чтобы раздвинуть рамки возможного в играх. И эта выходка нашла свою аудиторию.

Red Dead Redemption 2

У Rockstar множество великих и легендарных проектов. Но магнум-опусом студии лично я считаю Red Dead Redemption 2. И сейчас попытаюсь рассказать, почему.

Red Dead Redemption 2 — это произведение искусства и никак иначе. По-другому я просто не могу найти причины того, почему я испытываю мурашки от нахождения в этой игре. Причем касается это не только гениальной истории о взлете и падении банды Датча ван дер Линде, но и обычных, монотонных поездок на лошади. Не только ковбойских перестрелок в духе фильмов с Клинтом Иствудом, но и обыденных дел типа распития виски в кабаке или игры в покер.

Фото Red Dead Redemption 2

Rockstar удалось создать настолько аутентичный видеоигровой опыт, что мне, как человеку, который даже близко не застал ту эпоху, удалось стать частью того времени. В какой-то момент граница реального настолько размывается, что на месте Артура Моргана начинаешь видеть самого себя.

Неспешная, увлекательная и жестокая история в декорациях уже не такого дикого Запада сможет привлечь даже тех, кто никогда ранее не интересовался фильмами или играми о ковбоях. За аутентичность, гениально продуманный геймплей и сюжет эта игра от Rockstar и заслужила любовь геймеров и критиков по всему миру. А также стала одной из моих самых любимых игр за всю жизнь.