Лучшие моды для Minecraft в первой половине 2024 года

Minecraft всегда актуален.

С релиза Minecraft прошло уже больше десяти лет, но игра до сих популярна. Связано это с тем, что разработчики из Mojang постоянно держат руку на пульсе и регулярно выпускают для игры обновления и новый контент.

Еще одна причина неувядающей популярности Minecraft связана с огромным количеством модификаций. Собрали 10 лучших модификаций для Minecraft.

Какие-то из них абсолютно свежие, а какие-то — заслуженные ветераны, которые со временем стали только лучше. Несмотря на их преклонный возраст, они до сих пор получают обновления и новый контент.

1. Dynamic Surroundings

Модификация Dynamic Surroundings изменяет впечатление от Minecraft через несколько секунд после запуска мира. Привычное для игры молчание, которое изредка перебивали звери или враги, заиграло совершенно новыми красками.

Фото Minecraft

Теперь вокруг поют птицы, журчат реки, дуют массивные ветра, а во время дождя можно услышать раскаты грома. Все это не только добавляет жизни в мир Minecraft, но и действует терапевтически. После постройки своей первой базы замрите на мгновение и послушайте, что происходит вокруг. Уверяем, вы не пожалеете.

Скачать Dynamic Surroundings

2. Multi Mine

В Minecraft есть, наверное, одно из самых раздражающих правил игрового мира: если вы не сломали блок до конца и отвлеклись, то весь процесс нужно начать заново. Модификация Multi Mine сможет исправить этот недочет.

Вне зависимости от вида игрового блока на нем остаются засечки, позволяющие отвлечься от добычи ресурса (например, на сражение с зомби, который внезапно подобрался к вам из-за угла) и продолжить в любой момент.

Фото Minecraft.

Касается это и тех моментов, когда вы находитесь под водой. Блоки все еще невероятно долго ломаются в воде, однако если вас вдруг снесет волной, то вам не придется начинать сначала. Абсолютный мастхэв!

Скачать Multi Mine

3. Exposure

Модификация показалась нам интересной, так как добавляет в Minecraft совершенно новую функцию. Вы сможете примерить на себя роль фотографа.

Фото Minecraft

После установки мода у вас появится фотоаппарат, который позволит запечатлеть мир Minecraft во всей красе. Настраивайте фокус, ловите в кадре восхитительные пейзажи игры, а затем проявляйте свою пленку на специальном столе. После получения фотографий их можно будет развесить внутри своей хижины.

Скачать Exposure

4. Nifty Carts

«Все свое ношу с собой» — краткое описание этой модификации. Установив Nifty Carts, игрок получит три вида удобных телег для упряжки, каждая из которых послужит своей определенной цели.

Фото Minecraft.

Первая пригодится при длинных переездах или при путешествии в поселение ради торговли. Места в этой телеге предостаточно, столько же, сколько и в сдвоенном сундуке, поэтому не стоит переживать, что пространства под лут будет мало.

Вторая тележка предназначена для того, чтобы быстро проложить себе путь или не заблудиться во время дальних путешествий от своего лагеря.

Третья тележка нужна для переноса зверей или поселенцев. Да, больше не придется делать это при помощи лодки или веревки, теперь все гораздо удобнее.

Скачать Nifty Carts

5. Pixelmon

Модификация Pixelmon превращает Minecraft в Pokemon. Вместо копания в шахтах, фермерства и путешествий в Край вам нужно ловить покемонов и участвовать в боях за бейджики поке-залов.

Фото Minecraft.

Pixelmon не только добавляет в игру много новых механик, функций и возможностей, но и существенно улучшает графику и анимации. Если вы хотели от игры чего-то нового, если мечтали поиграть в Pokemon, но у вас никогда не было консоли от Nintendo, то Pixelmon поможет сразу в двух этих случаях.

Скачать Pixelmon

6. Chunk by Chunk

Одна из самых интересных модификаций для Minecraft, которая усложняет игровой процесс в довольно интересной манере.

Фото Minecraft

Генерация мира в Chunk by Chunk происходит постепенно — игроку дается ограниченная область, на которой он должен найти специальный блок, который при активации генерирует новую площадку для исследования.

На площадках может быть растительность, различные биомы, деревья и другие материалы. Так шаг за шагом и происходит исследование мира.

Скачать Chunk by Chunk

7. Dragon Mounts: Legacy

Модификация добавляет возможность полетать на драконе Края. После победы над финальным боссом вы получите яйцо, из которого вырастет ваш собственный дракон Края, которого можно использовать в качестве транспорта.

Фото Minecraft.

Драконы могут быть разными, поэтому при желании можно будет завести себе целую ферму из разных летающих ящеров.

Скачать Dragon Mounts: Legacy

8. Forestry

Forestry — идеальная модификация для любителей сельского хозяйства в Minecraft. Теперь разводить в игре можно даже пчел и бабочек!

Фото Minecraft.

В игре появляются новые растения и существа для разведения, новые рецепты, а также автоматизированные механизмы для ферм и сбора ресурсов.

Скачать Forestry

9. Millenaire

Millenaire заполнит пустынные территории сгенерированного мира NPC. Более того, в игре появятся целые города и деревни. Каждый из NPC занимается своим делом, собственным ремеслом и развитием поселения.

Фото Minecraft.

Авторы модификации пообещали поселенцев-норманнов XI века, индейцев, японцев, майя, византийцев, инуитов и турок-сельджуков. Со временем обещают добавить и другие народы. Со всеми можно подружиться или сторговаться.

Скачать Millenaire

10. MrCrayfish's Furniture

Лучшая модификация для тех, кто хочет разнообразия в мебели и бытовой технике.

Фото Minecraft.

В MrCrayfish's Furniture есть, наверное, все, что нужно для идеального интерьера: от столов и стульев до телевизоров и холодильников. Все выглядит прекрасно, вписывается в сеттинг и добавляет индивидуальности вашей постройке.

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