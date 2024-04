Вернуть бы 2007-й: лучшие игры этого года, богатого качественными релизами

Ох , были ж времена!

2007-й — в это время состоялся релиз первого iPhone, в наушниках у каждого второго звучали Amatory и Stigmata, а на книжных полках появилась последняя номерная книга о мальчике, который выжил.

Не остались в стороне и любители видеоигр, ведь в предыдущем году окончательно сформировалось новое на тот момент поколение консолей, чьи возможности поражали воображение, а проекты казались чем-то невообразимым.

И пусть никто никогда не вернется в 2007-й, мы попытаемся! Вспомнили самые яркие, революционные и просто резонансные проекты этого, без сомнения, важного для игровой индустрии года.

Bioshock

Жанр: шутер от первого лица c элементами RPG

Разработчик: 2K Boston, 2K Australia

Платформы: Xbox 360, Xbox One и Series, PS3, PS4, PS5, ПК, Mac

Дата выхода: 21 августа 2007 года

Фото Bioshock

Добро пожаловать в Восторг! Проект Кена Левина был не единожды назван игрой года и дал начало целой серии, при этом так и оставшись общепризнанной ее вершиной. Да, да, мы говорим именно о первой части.

Уникальный дизайн окружения, комплексный геймплей, наполненный множеством механик, от шутера до использования уникальных способностей, и отнюдь не глупый сюжет, деконструирующий и критикующий философию объективизма. Все это сделало BioShock великой игрой, которую нестыдно внести в список любимых и посоветовать даже друзьям, незнакомым с играми.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Жанр: шутер от первого лица

Разработчик: Infinity Ward

Платформы: Xbox 360, PS3, PS4, PS5, Xbox One и Series, ПК, Mac, Wii

Дата выхода: 5 ноября 2007 года

Фото Call of Duty 4: Modern Warfare

Пока Кен Левин погружал игроков в созданный под влиянием жанра immersive sim подводный мир, разработчики из Infinity Ward совершили революционный на тот момент шаг для одной из самых популярных серий игр жанра шутер.

Call of Duty: Modern Warfare, как громогласно объявляет ее подзаголовок, перенесла действие игры из типичной для первых частей Call of Duty Второй мировой в декорации современной войны.

Впрочем, не только смена сеттинга делает проект Джейсона Уэста легендарным, ведь сюжетная кампания вывела масштаб происходящего на новый уровень — не каждый день разработчики показывают взрыв атомной бомбы из первых глаз.

Ну а стелс-миссия в Припяти, которая резко меняла темп игрового процесса, и вовсе стала легендарной, для многих игроков долго считалась эталоном сюжетного задания в милитари-шутерах. Но не только кампанией запомнилась Modern Warfare: разработчики не просто переработали мультиплеер серии, но и фактически задали новый стандарт для онлайн-боев внутри жанра.

S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

Жанр: шутер от первого лица c элементами RPG

Разработчик: GSC Game World

Платформы: ПК, Xbox One и Series, PS4, PS5

Дата выхода: 20 марта 2007 года

Фото S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

Говоря о Припяти, нельзя обойти стороной и, пожалуй, главный видеоигровой релиз 2000-х на постсоветском пространстве. В 2007 году наконец увидел свет проект GSC Game World — S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, еще до выхода обретший культовый статус и даже получивший прозвище «ждалкер».

И пусть финальный продукт разительно отличался от первоначальных обещаний разработчиков, S.T.A.L.K.E.R. стал по-настоящему народной игрой: в него играли все от мала до велика, и с большой вероятностью почти у каждого геймера на просторах СНГ можно было найти диск с этой игрой.

Ни технические проблемы, ни далекий от идеала баланс не мешали наслаждаться атмосферой зоны отчуждения, которой была наполнена каждая минута прохождения, а исследование Зоны с автоматом в руках каждый раз дарило уникальные ощущения, которые хотелось обсуждать вместе с другими.

Crysis

Жанр: шутер от первого лица

Разработчик: Crytek

Платформы: ПК, Xbox 360, Xbox One и Series, PS3, PS4, PS5

Дата выхода: 13 ноября 2007 года

Фото Crysis

Как известно, один из самых популярных вопросов в геймерской среде 2007 года звучал как «потянет ли твой компьютер Crysis?». И многие ПК действительно не справлялись с этой задачей, ведь даже обладатели топовых на тот момент видеокарт с большим трудом могли себе позволить запустить это творение немецкого геймдева на максимальных настройках с приемлемым для игры FPS.

Но если это получалось, то восторг был просто неописуем: на момент своего выхода Crysis стал самой визуально продвинутой игрой всех времен и задал такую планку качества картинки, что еще много лет никто не мог до нее дотянуться.

Да, можно предъявить множество претензий проекту Crytek и даже обозначения игры как технодемки можно назвать вполне справедливыми. Но даже банальность сюжета и далекий от уникальности геймплей не делают Crysis плохой игрой: механики хоть и не поражают глубиной, но выполнены на хорошем уровне.

А вот первое впечатление от красот тропического острова и уничтожение голыми руками хижины, в которой прячутся северокорейские солдаты, запомнятся вам надолго. И даже сейчас Crysis не выглядит как привет из далекого прошлого, несмотря на то что игре скоро исполнится семнадцать лет.

Portal

Жанр: головоломка от первого лица

Разработчик: Valve Corporation

Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, Xbox One и Series, Mac, Linux, Switch

Дата выхода: 10 октября 2007 года

Фото Portal

В то время как проект Crytek поражал воображение геймеров своей графикой и заставлял даже самые мощные компьютеры работать на пределе, Portal, вышедший в составе сборника игр The Orange Box, удивлял иначе.

Portal — проект бывших студентов технологического института, впоследствии вошедших в штат Valve. Игра наполнена черным юмором, а геймплей заточен на решении головоломок при помощи порталов. Главный антагонист игры — суперкомьютер GlaDOS — настолько полюбился геймерам, что вошел в список самых узнаваемых символов индустрии. И, конечно же, играя в Portal, никогда не выпускайте из головы то, что Торт — это ложь!

Half-life 2: Episode Two

Жанр: шутер от первого лица

Разработчик: Valve Corporation

Платформы: ПК, Xbox 360, PS3, Mac, Linux

Дата выхода: 10 октября 2007 года

Фото Half-life 2: Episode Two

В сборник The Orange Box вошло и прямое продолжение легендарной серии Valve — вторая часть эпизодической серии Half-life, продолжающей сюжет проекта 2004 года. Никто не знал, что следующей игры во вселенной, Half-life Alyx, придется ждать больше десяти лет. Но в 2007 году Episode Two казался лишь началом чего-то большего: за счет не только интригующей концовки, но геймплея.

Эпизодическая структура, которую выбрала Valve для дальнейшего развития серии, была чем-то не самым стандартным для игр масштаба Half-life. И если Half-life 2: Episode One воспринималась лишь небольшим дополнением к игре 2004 года, то следующая уже вселяла больше надежд.

Episode Two развивала механики, представила новый вид врагов и окончилась на невероятной миссии по защите сверхважного пуска ракеты, чей провал ознаменовал бы полное поражение остатков человеческого сопротивления.

Интригующий сюжет, геймплей, который и сейчас смотрится свежо, отсылки на сюжет Portal и предчувствие глобальных внутриигровых событий сделали из Episode Two один из самых ярких релизов 2007 года, а его выход в рамках The Orange Box, который заслуживает отдельной статьи, укрепил репутацию Valve как одной из ведущих студий — разработчиков видеоигр.

Assassin's Creed

Жанр: action-adventure

Разработчик: Ubisoft Montreal

Платформы: Xbox 360, PS3, ПК

Дата выхода: 13 ноября 2007 года

Фото Assassin's Creed

Valve развивала свою главную серию, а французы из Ubisoft тем временем решили сменить концепцию с Prince of Persia. Эта смена привела к созданию новой серии Assassin's Creed, которая в отличие от сказочных приключений принца делала больший упор на исторический сеттинг и реальных личностей.

Первая часть серии, о которой мечтали миллионы геймеров, игралась невероятно свежо, поражала открытым миром и стала одной из причин того, что вы или кто-то из ваших знакомых резко увлеклись паркуром.

Виной тому главный герой игры — ассасин Альтаир, который не только ловко управлялся с холодным оружием и скрытым клинком для бесшумных убийств, но и обладал навыками ловкого перемещения по крышам зданий. Даже самые высокие строения Святой земли, где разворачивались события оригинальной игры, легко покорялись игроком, после чего всегда следовал эпичный прыжок веры прямо в заботливо подготовленную разработчиками телегу с сеном.

Mass Effect

Жанр: Action-RPG

Разработчик: BioWare

Платформы: Xbox 360, Xbox One и Series, PS3, PS5, ПК

Дата выхода: 20 ноября 2007 года

Фото Mass Effect

В 2007-м имя BioWare в строчке разработчиков игры считалось гарантом качества и означало, что игроки с примерно стопроцентной вероятностью получат если не выдающуюся, то как минимум хорошо сделанную игру с талантливо написанным сюжетом и яркими персонажами.

За четыре года до Mass Effect канадская студия выпустила остающуюся и по сей день одной их лучших игр во вселенной Звездных Войн — Star Wars: Knights of the Old Republic, после чего приступила к созданию уже своей серии.

У Bioware получилось создать одну из главных космоопер в игровой индустрии, чья диалоговая система выглядела свежо и уникально. Сюжет, написанный сценаристом Дрю Карпишиным, интриговал и не отпускал до самого конца, а каждый встречный персонаж, казалось, обладал глубоким характером.

И всему этому великолепию, ставшему временным эксклюзивом Xbox 360, вторило прекрасное музыкальное сопровождение за авторством Джека Уолла, Сэма Хьюлика и Ричарда Джейкса. Ну а недостатки, которых не лишена ни одна игра, не казались существенными и почти не могли испортить впечатление от приключения капитана Шепарда, разворачивающегося в далеком будущем.

The Witcher

Жанр: Action-RPG

Разработчик: CD Projekt RED

Платформы: ПК

Дата выхода: 24 октября 2007 года

Фото The Witcher

Пока канадцы Bioware находились на пике популярности, поляки из CD Projekt RED только начинали свой путь и в 2007 году представили на суд игроков свой дебютный проект — видеоигровой взгляд на вселенную, созданную польским писателем Анджеем Сапковским. «Ведьмак», несмотря на все спорные моменты, покорил сердца множества игроков своей тягучей и мрачной атмосферой, а также сюжетом, где нет четкого деления на добро и зло.

Польские разработчики решились на прямое продолжение истории главного героя книжной саги — ведьмака Геральта. История, рассказанная в игре, во многом перерабатывала книжные ходы, но делала это настолько хорошо и интересно, что местами как минимум не уступала оригинальному произведению.

В такие моменты и одинаковые модельки NPC, и скромные анимации отходят на второй, если не на третий план. Именно с этого относительно скромного дебюта 2007 года началась история серии, вознесшая поляков на олимп индустрии.

Uncharted: Drake's Fortune

Жанр: головоломка от первого лица

Разработчик: Naughty Dog

Платформы: PS3, PS4, PS5

Дата выхода: 19 ноября 2007 года

Фото Uncharted: Drake's Fortune

В 2007 году начался путь и одной из главных серий Sony — Uncharted, первая игра которой должна была продемонстрировать мощь PlayStation 3. Naughty Dog отказалась от мультяшной графики эпохи PS2 и, вдохновившись легендарной Tomb Raider, создала историю про видеоигрового аналога Индианы Джонса.

Игрокам предстоит взять на себя роль харизматичного искателя сокровищ Натана Дрейка, который является потомком исследователя Френсиса Дрейка. В поисках затерянного золота Эльдорадо Натан вместе со своими спутниками отправляется на необитаемый остров, где их ждут опасности, головоломки и интриги.

Кинематографическое повествование, свежий геймплей, актуальные на момент выхода геймплейные элементы вроде стрельбы из-за укрытий и платформинг сделали из Drake's Fortune хит, давший начало успешной серии.