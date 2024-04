Лучшие экшены в истории видеоигр

Одни хиты и заслуженные ветераны индустрии.

Именно представителей Action-игр зачастую вспоминают при разговоре многие люди, незнакомые с индустрией. История игр-боевиков берет свое начало на самой заре развития виртуальных развлечений, а сами игры за десятилетия существенно менялись, впитывая в себя самые свежие модные тенденции.

Собрали 10 лучших игр в жанре action за все время, которые понравятся как опытным игрокам, так и станут идеальным стартом для новичков в видеоиграх.

God of War (2018)

Жанр: action-adventure

Дата выхода: 20 апреля 2018 года

Платформа: PS4, PS5, ПК

Фото God of War 2018

Перезапуск 2018 года уже ставшей легендарной серии слэшеров God of War в свое время установил новую планку качества в плане визуала, геймплея и истории. Игра стала многократным обладателем звания «Игра года».

Проект Santa Monica Studio полностью перерабатывает основы серии про кровожадного спартанского воина по имени Кратос и отказывается от кровавости и ультранасилия как в геймплее, так и в повествовании. Но даже если вы фанат оригинальной трилогии, вы не разочаруетесь.

Взамен игра предлагает гораздо больше — глубокий сюжет, наполненный неоднозначными героями, чьи характеры развиваются по ходу повествования, интересный геймплей со множеством особенностей и интересных фишек, полуоткрытый мир с модными в последнее время элементами метроидвании и невероятный уровень постановки, которая при этом не вырывает игрока из происходящих событий благодаря великолепной работе с камерой.

Batman: Arkham Knight

Жанр: action-adventure

Дата выхода: 23 июня 2015 года

Платформа: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Фото Batman: Arkham Knight

Серия Arkham по праву считается одной из лучших игр про супергероев за все время. Если среди проектов про других людей с суперспособностями у нее еще могут найтись конкуренты, то в списке игр о Бэтмене она безусловный фаворит.

Первая часть серии Batman: Arkham Asylum в наши дни выглядит уже весьма устаревшей, а вот Arkham Knight до сих пор считается эталонным проектом, совмещающим в себе множество уникальных геймдизайнерских находок.

Говоря про игры о темном рыцаре от разработчиков из Rocksteady Studios, нельзя не упомянуть тот факт, что благодаря им мы получили множество интересных проектов, вдохновившихся находками серии Arkham, включая целую серию хитов про супергероя, да не абы какого, а самого Человека-паука!

Assassin's Creed 2

Жанр: action-adventure с элементами стелс-экшена

Дата выхода: 17 ноября 2009 года

Платформа: ПК, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch

Фото Assassins Creed 2

Лучшая часть серии про тайный орден. Она не просто развивает механики и идеи первой части, но фактически реализует все, что ждали еще от игры 2007 года.

Вторая часть Assassin's Creed — это историческое приключение, которое не просто рассказывает захватывающую историю, но и затягивает геймплейно. И все это без концентрации на вышках и зачистки множества знаков вопросов на огромной карте, как было в более поздней «мифической трилогии» Assassin's Creed.

Вы сможете пройти игру на 100% где-то за 27 часов, что по меркам поздних игр серии невероятно мало. Но эти 27 часов будут насыщены яркими персонажами и событиями, которые точно отложатся в вашей памяти и сердце.

Uncharted 4

Жанр: action-adventure, шутер от 3 лица

Дата выхода: 10 мая 2016 года

Платформа: ПК, PS4, PS5

Фото Uncharted 4

Последняя на данный момент номерная часть приключенческой серии от Naughty Dog. Игра до сих пор выглядит свежо и безусловно подарит море впечатлений, тем более что проект, несмотря на линейность, обзавелся более обширными локациями, вместе с которыми получил и элемент исследования.

Игрок, кроме ярких сюжетных моментов и активных перестрелок, сможет вдоволь насладиться изучением локаций, но при этом не устать, как в случае с большими открытыми мирами, ставшими трендом индустрии второй половины 2010-х годов.

Sekiro: Shadows Die Twice

Жанр: action-adventure

Дата выхода: 22 марта 2009 года

Платформа: ПК, PS4, Xbox One

Фото Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro в отличие от великой серии From Software Dark Souls, давшей название целому поджанру soulslike, лишена множества RPG-элементов. Герой Shadows Die Twice не поддается кастомизации, а его начальные навыки выставлены заранее. При этом проект Хидэтака Миядзаки заметно прибавил в темпе геймплея.

Теперь боевая система больше фокусируется на уровне концентрации противника, потеряв которую враг становится уязвим для смертельного удара. При этом сам игрок в случае обнуления своей шкалы концентрации становится уязвим для сокрушительных ударов, являющихся смертельными.

Отдельно стоит выделить и сеттинг проекта Миядзаки: события развиваются не в мрачном фэнтезийном мире, а в декорациях Японии периода 1467-1573 годов, ловко совмещая историческое окружение и сюжеты японской мифологии.

Все это выделяет Sekiro: Shadows Die Twice не только на фоне других souls-игр от других разработчиков, но даже на фоне проектов самих From Software. История воина с костяной рукой выглядит интересно и свежо и, подобно Bloodborne, смещает фокус битв с защитного геймплея на более активные атакующие действия.

GTA 5

Жанр: action-adventure

Дата выхода: 17 сентября 2013 года

Платформа: ПК, PS3, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series

Фото GTA 5

Игра, которая не нуждается в представлении. Легенда от Rockstar Games, которая и спустя десять лет после релиза остается невероятно популярной и, если быть честными, не выглядит как что-то устаревшее из далекого прошлого.

Проекты серии Grand Theft Auto на протяжении десятилетий задавали планку качества в своем жанре, а когда-то и вовсе были главными трендмейкерами в индустрии. Впрочем, и сейчас немногие разработчики могут приблизиться к качеству игр от Rockstar, а их популярность — не случайность, ведь все возможные аспекты их творений выполнены на невероятно высоком уровне.

GTA 5, несмотря на все упрощения после предыдущей части франшизы, которые некоторыми игроками были восприняты как оказуаливание, двигает серию вперед. В ней впервые появляются сразу три уникальных героя одновременно, между которыми можно переключаться почти в любой момент, а про наполненный возможностями уникальный открытый мир, который и сейчас уступает по проработке лишь некоторым проектам, была написана не одна статья. Ну а популярность онлайн-режима не нуждается в отдельном представлении.

The Last of Us 2

Жанр: action-adventure, survival horror

Дата выхода: 19 июня 2020 года

Платформа: PS4, PS5

Фото The Last of Us 2

Да, кому-то может не понравиться сюжет второй части, но геймплейно The Last of Us 2 — это, безусловно, прекрасная, если даже не одна из лучших игр.

В сиквеле разработчики проработали все особенности геймплея первой части и вывели его на новый уровень, так что играть интересно на протяжении всего времени прохождения. А оно займет у вас больше, чем вы ожидаете, ведь сюжет The Last of Us 2 насыщен событиями, моральными дилеммами и разнообразными взглядами на одну и ту же ситуацию.

Разработчики проработали все игровые механики, сделали их глубже и увлекательнее и создали проект, который, выходя под закат предыдущего поколения консолей, просто поражал воображение своим внешним видом.

Сложно было поверить, что консоль PlayStation 4, которой на тот момент было уже семь лет, могла справляться со всем тем великолепием, которое увидели игроки. Да и сейчас, спустя почти четыре года после релиза, проект почти не устарел и выглядит настолько хорошо, что даже переиздание на PlayStation 5 с подтянутой графикой почти не отличается от оригинальной версии PS4.

Rise of the Tomb Raider

Жанр: action-adventure

Дата выхода: 10 ноября 2015 года

Платформа: ПК, PS4, Xbox 360, Xbox One, macOS, Linux, Stadia

Фото Rise of the Tomb Raider

Вторая часть перезапуска легендарной серии про расхитительницу гробниц исправила все недостатки предшественницы и удачно совместила в себе все популярные механики игр 2010 года. Если в Tomb Raider 2013 года под конец прохождения игрок уставал от многочисленных перестрелок, продолжение до последних минут остается захватывающим.

И пусть к сюжету и некоторым аспектам игры от Crystal Dynamics могут возникнуть вопросы, в основе своей Rise of the Tomb Raider — это невероятно увлекательный проект, в который интересно играть от самого начала и до самого конца.

Игра, которой исполнилось восемь лет, до сих пор не выглядит устаревшей, а внешний вид некоторых гробниц с загадками до сих пор может покорить впечатлительных игроков. И не стоит забывать про DLC, в котором героиня столкнется с Бабой-ягой и ее избушкой на курьих ножках.

Red Dead Redemption 2

Жанр: action-adventure, шутер от третьего лица в открытом мире

Дата выхода: 26 октября 2018 года

Платформа: ПК, PS4, Xbox One

Фото Red Dead Redemption 2

Если Rise of the Tomb Raider выглядит сносно, то проект Rockstar Studios до сих кажется современной игрой, добиться качества проработки которой могут единицы в индустрии. Если GTA 5 критиковали за упрощения и деградацию некоторых аспектов геймплея, то единственная претензия, которую можно предъявить истории Артура Моргана, — это то, что игра слишком затягивает.

Red Dead Redemption 2 — это шедевр и одна из главных игр последних десятилетий, которая выглядит и играется как проект, вышедший буквально вчера. Ее детали и проработка мира поражают: авторы уделили внимания всем элементам, начиная от животного мира и заканчивая реалистичной системой генерации облаков.

При этом RDR 2 — это не просто красивый мир, чье наполнение можно назвать спорным. Сюжет проекта от Rockstar даст фору множеству современных кинофильмов, а подача и живость мира не оставят равнодушными даже игроков, которые могут быть не в восторге от жанра вестерн.

Marvel's Spider-Man 2

Жанр: action-adventure

Дата выхода: 20 октября 2023 года

Платформа: PS5

Фото Marvel's Spider-Man 2

Эксклюзив платформы PlayStation 5 и сиквел одной из самых успешных игр предыдущего поколения консолей PlayStation. Вторая часть отказалась от надоедливых механик вроде захвата вышек и довела геймплейную формулу оригинала до совершенства. Сюжет сиквела, хоть и стал короче и местами отличается неровностью повествования, все еще захватывает с головой.

На этот раз доступны сразу два героя — Питер Паркер и молодой Майлз Моралес, который был презентован в качестве паука в дополнении к игре 2018 года. Герои отличаются не только характером, но и способностями: у каждого есть сильные и слабые стороны, а также отдельные побочные задания и активности на карте.

Marvel's Spider-Man 2 — прекрасный сиквел и захватывающая игра, в которой все сделано хорошо, начиная от основного сюжета, заканчивая побочными активностями. Единственный минус проекта Insomniac Games — его продолжительность, ведь сиквел получился немного короче оригинальной игры.