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Сегодня, 18:55

Стало известно, что случится со здоровьем, если просиживать за компьютером целые ночи

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Нейросеть

Стало известно, что геймеры, которые проводят ночи за компьютером, заметно сильнее подвержены риску ожирения — опасность повышается вплоть до 25%. Между тем, ожирение может привести к разнообразным сердечным болезням и даже повышенной уязвимости к онкологии.

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Именно играть для этого необязательно — можно и работать ночи напролет. Поэтому «совам» стоит задуматься о своем режиме.

Источник: TG-канал Steam Community
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