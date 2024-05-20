Стало известно, что случится со здоровьем, если просиживать за компьютером целые ночи

Стало известно, что геймеры, которые проводят ночи за компьютером, заметно сильнее подвержены риску ожирения — опасность повышается вплоть до 25%. Между тем, ожирение может привести к разнообразным сердечным болезням и даже повышенной уязвимости к онкологии.

Именно играть для этого необязательно — можно и работать ночи напролет. Поэтому «совам» стоит задуматься о своем режиме.