Появились скриншоты всех артефактов из S.T.A.L.K.E.R. 2

Паблик Вестник «Того Самого Сталкера», известный по «сливам» материалов S.T.A.L.K.E.R. 2 и недавнему скандалу со страйками, опубликовал сразу 20 скриншотов с артефактами из новой игры.

Вероятно, это все артефакты, что могут встретиться во второй части. Многие из них будут знакомы ветеранам серии — например, «Ночная звезда» или «Вспышка».

Конечно, графика не впечатляет, но стоит помнить о том, что изображения были получены из билда разработчиков, а не финальной версии игры.