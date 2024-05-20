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Сегодня, 15:30

Появились скриншоты всех артефактов из S.T.A.L.K.E.R. 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Паблик Вестник «Того Самого Сталкера», известный по «сливам» материалов S.T.A.L.K.E.R. 2 и недавнему скандалу со страйками, опубликовал сразу 20 скриншотов с артефактами из новой игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Раскрыта личность хакера, пытавшегося подставить авторов S.T.A.L.K.E.R. 2

Вероятно, это все артефакты, что могут встретиться во второй части. Многие из них будут знакомы ветеранам серии — например, «Ночная звезда» или «Вспышка».

Конечно, графика не впечатляет, но стоит помнить о том, что изображения были получены из билда разработчиков, а не финальной версии игры.

Источник: VK
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