Resident Evil 2, Dead Space и еще 8 лучших хорроров за все время

Пугают и развлекают одновременно.

Любите пощекотать себе нервы? Множество произведений культуры, начиная с самых давних времен, дают эту возможность, и геймеры не исключение — история хоррор игр началась еще в далекие 80-е годы прошлого века.

На данный момент хоррор игры настолько популярны, что проекты этого жанра регулярно оказываются среди топовых игр как по мнению критиков, так и по мнению игроков. Вспомнили десять ярких и пугающих игр, вышедших за последние несколько десятилетий.

Dead Space

Одна из легендарнейших игры нулевых, ставшая классикой жанра survival-horror. История разворачивается в XXVI столетии: простой инженер по имени Айзек Кларк получает сигнал бедствия с одного из старейших кораблей класса «планетарный потрошитель» под названием «Ишимура». По прибытии на огромный звездолет, способный разрушать целые планеты ради добычи полезных ископаемых, герой встречается с мутировавшими трупами сотрудников корабля, зараженными инопланетной формой жизни, которой дали имя «некроморфы».

Фото Dead Space

Но Dead Space любят не только за сюжет, представляющий классический пример космо-хоррора. Проект EA Redwood Shores обладал увлекательным геймплеем, а одной из главных фишек стала возможность расчленять врагов на кусочки с помощью инструментов космического инженера.

Dead Space оказался удачным экспериментом и породил целую трилогию, вторая часть которой прекрасно развивает идеи оригинала. А если игра 2008 года покажется вам устаревшей графически, то смело запускайте ремейк 2023 года от разработчиков от Motive Studios — он получился весьма удачным.

Resident Evil 2

Серия Resident Evil, как и ее вторая часть, является общепризнанной классикой, которая для некоторых фактически синонимична названию жанра Survival horror. Игра от Хидэки Камия и Синдзи Миками вышла в 1998 году на консоли PlayStation и сюжетно продолжает первую. События разворачиваются на территории вымышленного американского города Ракун-Сити, чьи жители превратились в живых мертвецов из-за воздействия биологического оружия.

Фото Resident Evil 2

В центре повествования — полицейский Леон Кеннеди и студентка Клэр, которые, пытаясь покинуть зараженные территории, открывают множество секретов, связанных с деятельностью компании Umbrella, ответственной за разработку вируса, который поразил жителей Ракун-Сити.

За основу игровых механик разработчики взяли первую часть серии, так что игроку снова приходится исследовать локации, решать головоломки и сражаться с врагами. Накала игре добавляет то, что количество снаряжения и патронов, весьма ограничено, так что тратить их придется с умом.

Переиздание Resident Evil 2 2019 года — эталонная игра, тем более, что в отличие от весьма устаревшего оригинала, где 3D-модели персонажей перемещались по плоским задникам, современный ремейк превратился в полноценный экшен от третьего лица с расположением камеры, похожей на Resident Evil 4. А какой там неубиваемый тиран: как вспомнишь, сердце в пятки уходит.

Amnesia: The Dark Descent

Продолжаем шествие по легендам хорроров, на этот раз от шведов и Frictional Games, ответственных за еще одну жуткую серию — Penumbra. Первая часть Amnesia стала в свое время не просто свежим и интересным проектом, а задала вектор развития жанра на многие годы вперед: без проекта шведских разработчиков не было бы таких популярных тайтлов, как Outlast, Alien: Isolation, Layers of Fear. Главный герой Amnesia — потерявший память парень по имени Дэниэл, который приходит в себя в помещениях мрачного замка.

Фото Amnesia: The Dark Descent

В отличие от той же Resident Evil, где игрок несмотря на все сложности мог победить почти любого врага, «Амнезия» действует иначе. Главная стратегия выживания здесь — это избегания и прятки, ведь игрок не имеет при себе оружия и для успешного выживания ему нужно сократить взаимодействие с монстрами.

Кроме физического здоровья, геймеру придется следить и за рассудком персонажа, так что долгое пребывание в темноте крайне нежелательно, а для восстановления и поддержания душевного равновесия (как своего, так и Дэниэла) игроку придется передвигаться от одного освещенного места к другому и решать головоломки.

Phasmophobia

Если вы от природы стопроцентный экстраверт и даже ощущение страха и ужаса хотите разделить с другими, то многопользовательский survival horror Phasmophobia — ваш выбор. Вам и вашим друзьям придется принять на себя роль своеобразных охотников за привидениями, которые исследуют различные локации, наполненные паранормальной активностью.

Главная цель, которую вы должны достичь в ходе миссии — не победа над потусторонней сущностью, а сбор информации и определение особенностей призрака. Всего в игре двадцать четыре типа призраков, а личность и особенности генерируются рандомно в начале каждого «матча».

Фото Phasmophobia

Отдельной особенностью проекта Kinetic Games является функция распознавания речи, встроенная в Windows. Так что призрак, на которого ведут охоту игроки, не просто присутствует на локации: он слышит все, что говорят друг другу геймеры в голосовом чате и соответственно реагирует на это.

Играя в Phasmophobia стоит быть осторожным, ведь любая сказанная фраза может спровоцировать приведение на охоту за игроками. Не мудрено, что с такими механиками кооперативный хоррор стал популярен среди стримеров — всегда можно найти трансляцию на Youtube или Twitch, чтобы пощекотать нервы.

Soma

Еще один проект разработчиков от Frictional Games в нашей подборке, который при этом отличается от игр серии Amnesia, да и вообще пугает по-другому, размышляя на гораздо более глубокие и сложные темы.

Фото Soma

Да, многие назовут Soma не хоррором, а симулятором ходьбы, и, наверное, во многом будут правы. Но вот затронутые в проекте темы и ощущение страха глубины компенсируют все недостатки игры, рассказывающей о исследовательской базе PATHOS — II, существующей после конца света.

И классические прятки здесь тоже есть, по напряжению они не уступают другим подобным играм. При этом Soma прекрасно работает с темой иммортализма, а в ходе повествования поднимается множество философских вопросов.

Outlast

Из подводной исследовательской станции станции будущего оказываемся в психбольнице, которая служит главным местом действия Outlast — популярнейшего хоррора от разработчиков из Red Barrel.

Фото Outlast

В качестве протагониста игры от первого лица выступает Майлза Апшер — журналист, главным и единственным инструментом которого является видеокамера, оснащенная прибором ночного видения.

Кроме решения головоломок и пряток с монстрами вам придется искать батарейки для своей камеры, ведь регулярное использование ночного видения разряжает ее, а без него вы не сможете передвигаться по уровням.

Alien: Isolation

Alien: Isolation — не просто пример прекрасного хоррора, но и удивительно хорошая игра по лицензии. Проект Creative Assembly бережно относится к вселенной Чужих и в особенности к истории первого фильма, а главным героем проекта выступает Аманда Рипли — дочь главной героини франшизы Эллен Рипли.

Фото Alien: Isolation

Захватывающий геймплей, совмещающий в себе эксплоринг, прятки с Чужим и интересный сюжет не оставят вас равнодушными, а дополнение, воспроизводящее события фильма 1979 года, выступит вишенкой на этом торте.

Silent Hill 2

Silent Hill 2 — легенда от Team Silent, основа основ и одна из главных игр жанра для любителей психологических триллеров.

Фото Silent Hill 2

Проект поднимает множество не самых простых тем, которые никак не вяжутся с все еще господствующим среди многих представлением об играх как о развлечении для детей. И пусть монстры несомненно пугают, а, как и в случае с Resident Evil, припасов все время не хватает, основная сила Silent Hill 2 в другом — это мастерски написанная и поставленная история о поисках мертвой жены, которая затрагивает важные темы вплоть до суицида и буллинга.

Darkwood

Darkwood — это уникальный взгляд на жанр survival horror, который умудряется пугать всем. Тут вам и хтонические существа, и гнетущая атмосфера надвигающейся угрозы, и очень напряженный геймплей. А если вспомнить, что кроме хоррора в графе жанр у Darkwood значится еще и симулятор выживания, можно сразу сказать, что выживание запомнится вам надолго и повлияет на ваше ментальное состояние гораздо сильнее, чем все остальные игры этого жанра.

Фото Darkwood

События Darkwood разворачиваются в восточной Европе конца 80-х. Вам предстоит выбраться из леса, находящегося где-то в Польше, но сделать это не так просто. Выход из этой мрачной чащи лишь один, а многие из действий игрока будут иметь свои последствия по ходу сюжета и учитываться в концовке игры. На пути к свободе геймер столкнется с действительно ужасными монстрами.

Siren: Blood Curse

Не самый известный, но не менее качественный японский хоррор, берущий за основу первую часть серии Forbidden Siren и добавляющий в нее все наработки продолжения. Сюжет разворачивается в декорациях заброшенной японской деревни Хануда, в которой совершаются человеческие жертвоприношения.

Фото Siren: Blood Curse

При этом японский хоррор сложно назвать отполированной игрой, которая легка в освоении. Если вам удастся справиться со всеми неудобствами, этот эксклюзив PlayStation 3 подарит вам множество ужасных минут и заставит не раз вскрикнуть.

В качестве врагов выступают жители деревни, превратившиеся в мертвецов «сибито». Их, казалось бы, можно одолеть, но на самом деле они — бессмертны.