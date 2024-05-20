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Сегодня, 15:45

Российская блогерша заявила, что работа блогером не проще работы на заводе — аудитории не понравилось

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Соцсети Tenderlybae

Российская блогерша Амина Мирзоева, более известная под никнеймом Tenderlybae, сделала спорное заявление.

По словам Амины, работа блогером ничем не проще работы на заводе — просто это разные виды нагрузки, которые нельзя сравнивать.

Тот самый компьютер. Золото, бриллианты и розовый цвет — для Инстасамки собрали ПК за 23 миллиона рублей

«Тот, кто может, работает головой, кто может — руками», подчеркнула она. И хотя в этих словах есть как минимум зерно истины, подписчики Tenderlybae отнеслись к ним критически, посчитав, что она не воздает должное труду заводчан.

Источник: YouTube
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