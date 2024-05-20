Российская блогерша заявила, что работа блогером не проще работы на заводе — аудитории не понравилось

Российская блогерша Амина Мирзоева, более известная под никнеймом Tenderlybae, сделала спорное заявление.

По словам Амины, работа блогером ничем не проще работы на заводе — просто это разные виды нагрузки, которые нельзя сравнивать.

«Тот, кто может, работает головой, кто может — руками», — подчеркнула она. И хотя в этих словах есть как минимум зерно истины, подписчики Tenderlybae отнеслись к ним критически, посчитав, что она не воздает должное труду заводчан.