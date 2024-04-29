Manor Lords — главный хит в Steam прямо сейчас: почему эта игра «взлетела»

По сути, ее сделал один человек.

Все любят красивые истории успеха — в том числе и о геймдеве. Разработчик Stardew Valley несколько лет жил на средства своей девушки, убивающейся на двух работах, зато теперь они не будут нуждаться в деньгах до конца жизни — чем не сказка? И похоже, что еще одна такая история родилась у нас на глазах.

Manor Lords — инди-игра, которую Грег Стычень из Польши разрабатывал себе потихоньку несколько лет. Работать приходилось в одиночку — это если не считать фрилансеров, к которым то и дело приходилось обращаться.

Такие сюжеты обычно заканчиваются долгами, но Грегу повезло — релиз бета-версии Manor Lords, доступ к которой в Steam открылся 26 апреля, стал ошеломительным успехом. Всего за сутки игру купили более миллиона раз! Действительно, удача невероятная... Или не только она? Попытались разобраться.

Повелители особняков

Геймер, который решается попробовать себя в роли феодала, оказывается в чистом поле и с толпой живущих в палатках оборванцев. Естественно, людей надо чем-то кормить, поэтому самое время построить избушку охотника.

Впрочем, припасы на пару-тройку месяцев они все-таки захватили с собой, но и с этим проблема — под открытым небом они быстро испортятся. Значит, пора построить склад... Что, нет воды? Срочно копаем колодец!

Всякий, кто хоть раз играл в похожие проекты, мгновенно узнает геймплейный цикл — на ум приходят The Settlers и Banished. Детали и механики меняются, но основа остается неизменной — мы несем ответственность за людей и должны всячески их облагодетельствовать, чтобы те были довольными, прирастали числом и учились строить все более и более продвинутые сооружения.

Такой геймплей может увлечь очень и очень сильно. «Сейчас я построю еще пару домиков...» запросто может растянуться на всю ночь. Пожалуй, главный секрет таких игр — это идеальный ритм, в котором практически нет провисаний. На протяжении всей партии игра постоянно подбрасывает игроку задачки именно в том количестве, которого достаточно, чтобы поддерживать интерес.

Конечная же цель — большой и отлаженный виртуальный мир, где все работает как часы, а конкуренты остались только в истории, так и будет маячить где-то впереди до конца каждой партии.

Интересно, что вовлеченность в таких играх удивительным образом совмещается с медитативностью. Вот игрок судорожно пытается обеспечить поселян едой, чтобы те не начали умирать с голода, а вот умиротворенно наблюдает за тем, как тащат бревно или возводят очередной домик.

Кому не приятно насладиться делом рук своих? Поэтому даже сложные проекты этого жанра редко вызывают фрустрацию даже в случае поражения, скорее разочарованный вздох: «Ну что же, еще раз. Теперь я точно знаю, что...»

Скромное обаяние феодализма

Однако все это не объясняет, почему «взлетела» именно Manor Lords — далеко не первый симулятор такого толка. Более того, игра еще не доделана — полноценный релиз обещают в 2025-м, да и то не факт. Что же помогло ей обогнать последнюю часть Civilization в первые же сутки после релиза?

Кажется, можно выделить две основных причины. Первая — работа с комьюнити. Разработка Manor Lords продолжалась несколько лет, и на протяжении всего этого времени игра понемногу привлекала к себе аудиторию.

Интересующиеся новинками в жанре натыкались на любопытный проект, репостили геймплей и рассказывали друзьям. Когда Грег сумел ускорить разработку (благодаря грантам) и найти издателя, Manor Lords уже была «известна в узких кругах», ведь раньше игра финансировалась благодаря подписчикам с Patreon.

А дальше популярность стала расти как снежный ком — стримеры, блогеры, публикации в прессе... Чем дальше — тем больше людей узнавали о Manor Lords, и тут вступал в дело второй важнейший компонент успеха: игра выглядит очень приятно. Что ни говори, а любят люди все-таки глазами. «Фишка» Disco Elysium в одновременно отвязных и глубоких текстах, но вряд ли игра стала бы настолько популярной, если бы не ее уникальный визуальный стиль.

Картинку Manor Lords нельзя назвать оригинальной, но она очаровывает тем же, чем и Kingdom Come. Игрок буквально проваливается в европейское средневековье, где каждая деталь — от сюрко рыцаря до неказистого крестьянского частокола — подчеркивает, что сейчас на дворе вовсе не 2024 год от Рождества Христова и что хмель явно хранится в опасной близости от долгоносика.

Unreal Engine, на котором работает игра, позволяет показать красоты эпохи с весьма пристойной графикой и вменяемым интерфейсом. Говоря короче, на Manor Lords западает глаз. Происходит это не в последнюю очередь из-за того, что происходящее не ограничивается мирной жизнью.

Любой ролик об игре так или иначе показывает потасовки колоритно разодетых реконструкторов — и это тоже сказывается на росте аудитории, кусок которой получилось откусить от серии Total War. Разумеется, всерьез сравнивать с ней местную боевку трудно, но это уже не важно, главное — это изначальный интерес.

«Конец твой уж близок...»

Грегу удалось заинтересовать своим творчеством столько людей, что о лучшем и мечтать нельзя. Придя в ранний доступ, они обнаружили проект, как минимум достойный внимания — никогда строить сразу несколько лачуг не было так быстро!

Это видно и по отзывам и оценкам: из 15 637 оценок в Steam 89% оказались положительными. А уж каким окажется финальное впечатление и послевкусие — узнаем со временем. Но почему-то кажется, что у Manor Lords все будет хорошо.

Сколько стоит Manor Lords

Игра находится в раннем доступе, так что продается по привлекательной цене. Стоимость игры в Steam составляет всего 1124 рублей.

Доступна ли Manor Lords в России

Да, игра доступна в российском Steam без VPN и прочих обходных путей.

Минимальные системные требования Manor Lords

Рекомендованные системные требования Manor Lords