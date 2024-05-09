Создатели «Мир танков» выпустили клип на песню «Священная война» — в нем приняли участие ветераны

Ко Дню Победы Lesta Games выпустила патриотический клип «Священная война», участие в котором принял хор ветеранов.

«Мы ценим возможность объединять поколения, доносить ценность истории игрокам разных возрастов. Именно поэтому нам было важно создать особо значимое видео, которое подарит игрокам возможность почувствовать единение с ветеранами, совершившими важнейший подвиг для нашей страны», — отмечает Борис Синицкий, операционный директор проекта «Мир танков».

Священная война. Фото Lesta Games

Старейшему участнику хора — ветерану Великой Отечественной войны Александру Федоровичу Лейсмееру уже 92 года. Солирует в коллективе Михаил Гаврилов — голос движения «Бессмертный полк России».