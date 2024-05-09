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Сегодня, 13:45

Владимир Путин поручил создать механизмы контроля за видеоиграми

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Last Of Us Part 1.
Фото Sony

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает создание механизма контроля за рынком видеоигр.

Legend of Zelda: Tears of Kingdom.
Фото Nintendo

Сделать это планируется для того, чтобы исключить выставление России в неправильном свете и остановить распространение недостоверной информации об исторических событиях, произошедших в России.

В описании задач из документа также говорится о необходимости заменить иностранные образовательные онлайн-платформы отечественными аналогами.

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