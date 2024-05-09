Владимир Путин поручил создать механизмы контроля за видеоиграми
Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает создание механизма контроля за рынком видеоигр.
Legend of Zelda: Tears of Kingdom.
Фото Nintendo
Сделать это планируется для того, чтобы исключить выставление России в неправильном свете и остановить распространение недостоверной информации об исторических событиях, произошедших в России.
В описании задач из документа также говорится о необходимости заменить иностранные образовательные онлайн-платформы отечественными аналогами.
Новости