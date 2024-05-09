У Arena Breakout: Infinite большие проблемы — игру обвиняют в краже кода Escape from Tarkov

Программный код Arena Breakout: Infinite оказался практически полностью скопирован с Escape from Tarkov.

Arena Breakout: Infinite. Фото Morefun Studios

Плагиат достиг такого уровня, что в некоторых строчках разработчики Arena Breakout даже не поменяли значения переменных.

Arena Breakout: Infinite. Фото Morefun Studios

Главный разработчик Escape from Tarkov официально подтвердил плагиат в своих социальных сетях. Будет ли глава Battlestate Games судиться с китайскими разработчиками Arena Breakout — неизвестно.