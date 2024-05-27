В Call of Duty: Black Ops 6 покажут гибель башен-близнецов в Нью-Йорке

Внимательные геймеры разглядели на официальном арте Call of Duty: Black Ops 6 отсылки к взрыву башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Учитывая, что и ранее ходили слухи о том, что в игре будет посвященная этому событию миссия, это выглядит вполне правдоподобным.

Впрочем, неизвестно, удастся ли игрокам увидеть сами башни, либо им придется пытаться предотвратить угон самолетов или разбираться с последствиями атаки.