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В Call of Duty: Black Ops 6 покажут гибель башен-близнецов в Нью-Йорке

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Внимательные геймеры разглядели на официальном арте Call of Duty: Black Ops 6 отсылки к взрыву башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Учитывая, что и ранее ходили слухи о том, что в игре будет посвященная этому событию миссия, это выглядит вполне правдоподобным.

Call of&nbsp;Duty: Black Ops 6. А когда была пятая часть? Первый тизер Call of Duty: Black Ops 6 никто не понял

Впрочем, неизвестно, удастся ли игрокам увидеть сами башни, либо им придется пытаться предотвратить угон самолетов или разбираться с последствиями атаки.

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