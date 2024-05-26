Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:30

У игроков в CS:GO отобрали прайм-статус из-за Counter-Strike 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Counter-Strike 2.
Фото Valve

У игроков, отказавшихся от Counter-Strike 2 в угоду CS:GO, забрали прайм-статус.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Ситуация коснулась всех, кто не успел зайти в CS2 до 10 мая 2024 года. Это касалось как тех, кто купил прайм-статус, так и тех, кто получил его бесплатно после 21-го уровня аккаунта.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Прайм-статус позволяет игрокам искать обычные и соревновательные матчи с включенной анти-чит системой. Если у игрока нет прайм-статуса, то нечестные игроки попадаются в игре намного чаще.

0
Читайте также
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» остались без золота
В России с 1 июня часть граждан получат двойную пенсию
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина
В Ленобласти мать наехала на 4-летнюю дочь во время парковки на даче
Популярное видео
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трэш-стример Мелстрой помог детским домам в Беларуси

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости