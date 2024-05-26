У игроков в CS:GO отобрали прайм-статус из-за Counter-Strike 2

У игроков, отказавшихся от Counter-Strike 2 в угоду CS:GO, забрали прайм-статус.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Ситуация коснулась всех, кто не успел зайти в CS2 до 10 мая 2024 года. Это касалось как тех, кто купил прайм-статус, так и тех, кто получил его бесплатно после 21-го уровня аккаунта.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Прайм-статус позволяет игрокам искать обычные и соревновательные матчи с включенной анти-чит системой. Если у игрока нет прайм-статуса, то нечестные игроки попадаются в игре намного чаще.