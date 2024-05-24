В Counter-Strike 2 изменилась одна из соревновательных карт и появились арендные скины

Совсем недавно вышло крупное обновление для Dota 2, а теперь внимание получила и Counter-Strike 2. Были обновлены сразу несколько карт, сильнее всего — Vertigo, где заметно изменилась точка А. Частично поменялась экономика: снизились цены на M4A4 и зажигательные гранаты, а также награда террористам за проигрыш с разминированной бомбой.

Кроме того, теперь за относительно небольшие деньги можно арендовать скины из кейса Kilowatt на неделю. Разумеется, не обошлось и без обычных правок ошибок.