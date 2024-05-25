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Сегодня, 12:50

Стример попробовал бросить трансляции и поработать в офисе — его хватило всего на две недели

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dafran.
Фото Соцсети

Стример Dafran решил уйти из онлайн-блогинга и попробовать себя на «настоящей работе». Хватило парня всего на две недели.

Dafran.
Фото Twitter

Стримеру предстояло работать по 37 часов в неделю. Если сначала посты в социальных сетях Dafran были наполнены энтузиазмом, то после 14 дней подписчики увидели следующий текст:

«Я уволился с работы. Я продержался две недели. Работать 37 часов в неделю НАМНОГО сложнее, чем стримить. Круто, что я попробовал. Теперь я могу оценить, насколько хорош стриминг. Я буду стримить до тех пор, пока больше не смогу».

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