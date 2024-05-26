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Сегодня, 13:55

Dota 2 обновила мету после обновления — Axe стал лучшим персонажем для победы

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dota 2.
Фото Valve

После крупного обновления 7.36 в Dota 2 практически полностью поменялась игровая мета.

Dota 2.
Фото Valve

Так, героем с самым высоким винрейтом стал Axe с 1 аспектом — за него игроки выигрывали в 60% случаев. С примерно такой же частотой побеждали и игроки на Juggernaut и Wraith King с 2 аспектом.

Дота. В Dota 2 вышел патч 7.36, который добавил врожденные способности и аспекты

Патч 7.36 кардинально изменил геймплей в Dota 2. Главным изменением стали аспекты — отдельные версии способностей для каждого персонажа, которые игроки выбирают в начале матча.

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