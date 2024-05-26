Dota 2 обновила мету после обновления — Axe стал лучшим персонажем для победы

После крупного обновления 7.36 в Dota 2 практически полностью поменялась игровая мета.

Dota 2. Фото Valve

Так, героем с самым высоким винрейтом стал Axe с 1 аспектом — за него игроки выигрывали в 60% случаев. С примерно такой же частотой побеждали и игроки на Juggernaut и Wraith King с 2 аспектом.

Патч 7.36 кардинально изменил геймплей в Dota 2. Главным изменением стали аспекты — отдельные версии способностей для каждого персонажа, которые игроки выбирают в начале матча.