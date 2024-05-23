А когда была пятая часть? Первый тизер Call of Duty: Black Ops 6 никто не понял

Вышел первый тизер новой части Call of Duty: Black Ops.



Ролик называется «Истина лжет» (Truth lies) и не содержит в себе геймплея или хотя бы кадров на движке — видео было снято с актерами.

Смутило многих и называние проекта — Call of Duty: Black Ops 6. Да, новая игра действительно будет шестой по счету в серии Black Ops, но у предыдущей части (Cold War) не было номера. Полноценный анонс игры состоится 9 июня.