Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 20:40

А когда была пятая часть? Первый тизер Call of Duty: Black Ops 6 никто не понял

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Activision

Вышел первый тизер новой части Call of Duty: Black Ops.


Ролик называется «Истина лжет» (Truth lies) и не содержит в себе геймплея или хотя бы кадров на движке — видео было снято с актерами.

Call Of&nbsp;Duty: Black Ops. Новая Call of Duty расскажет о войне в персидском заливе

Смутило многих и называние проекта — Call of Duty: Black Ops 6. Да, новая игра действительно будет шестой по счету в серии Black Ops, но у предыдущей части (Cold War) не было номера. Полноценный анонс игры состоится 9 июня.

0
Читайте также
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
Кокорин не стал лучшим бомбардиром, у Миранчука — кубок ЛЕ, у Головина — попадание в сборную лучших. Как прошел европейский футбольный сезон для россиян
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский геймдев отстает от мирового на годы, но отставание сокращается

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости