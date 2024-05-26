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Сегодня, 20:30

У Electronic Arts появился соперник? 2К собирается выпустить FIFA 2K25

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
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EA Sports FC 24.

Кажется, фанаты футбола будут ежегодно получать по три футбольных симулятора. Инсайдеры сообщают, что студия-разработчик 2K выкупила права на название FIFA и теперь собирается выпустить футсим FIFA 2K25 перед началом ЧМ-2026.

«Партнерство подтверждено, 2K будет разрабатывать новую серию футбольных игр под эгидой FIFA», — говорит инсайдер mohplay_inc.

Многие остались в восторге от перспективы сорперничества 2K с серией EA Sports FC от Electronic Arts и eFootball от Konami. Игроки верят, что качество игр повысится, ведь 2K это сильный соперник, умеющий разрабатывать качественные спортсимы. Именно 2K ежегодно выпускает симулятор NBA 2K.

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