Российский геймдев отстает от мирового на годы, но отставание сокращается

Алексей Гореславский, глава Института развития интернета, нелестно охарактеризовал ситуацию с разработкой игр в России.

По его словам, у нас эта индустрия отстает от западной на 10-15 лет — если смотреть на показатели вроде количества игроков в отечественные в проекты. А это значит, что конкуренции западным смыслам в играх просто нет.

Впрочем, в будущее глава ИРИ смотрит с оптимизмом — появляется все больше проектов, сделанных в России. Он надеется, что через 4-5 лет русские геймеры будут играть в русские игры, которые будут выходить не только на внутреннем рынке, но и в открытых для нас регионах вроде Азии и Латинской Америки.