Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:25

Новый Gears of War, DLC для Starfield, и не только — что покажут на презентации Xbox в июне

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото MachineGames

9 июня пройдет презентация Xbox Showcase, на которой Microsoft представит множество ожидаемых новинок. По информации издания The Verge, гвоздем программы станет новая часть Call of Duty, действие которой, судя по слухам, развернется во время американо-иракской войны в Персидском заливе 1991 года.

Indiana Jones and the Great Circle. Авторы игры про Индиану Джонса защищаются от нападок недовольных геймеров

Кроме того, можно ожидать анонса новой части Gears of War и объявления даты выхода сразу нескольких проектов: Avowed, MFS 2024, Indiana Jones and The Great Circle и Starfield: Shattered Steel. Остается место и для сюрпризов — сообщается, что игр покажут больше, чем на прошлогодней презентации.

Источник: Reddit
0
Читайте также
Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпиадой-2024
В ВАДА объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями китайских пловцов
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Counter-Strike 2 началась волна банов — игроки в растерянности

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости