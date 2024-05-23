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Сегодня, 12:30

В Dota 2 вышел патч 7.36, который добавил врожденные способности и аспекты

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Новый патч под номером 7.36 серьезно изменил Dota 2 — в ней появились новые механики. Во-первых, у каждого из героев будет «врожденная способность», доступная ему с самого начала матча. Это может быть как дополнительный уровень для уже существующей способности, так и нечто абсолютно новое — так, Dawnbreaker убирает с карты туман войны с восходом солнца.

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Перед матчем персонажам можно будет выбрать один из двух «аспектов». Так называются усиления — Venomancer может добавить к Poison Attack урон по площади или же добавить самому себе живучести в зоне действия Neurotoxin.

Все это значительно разнообразит Dota 2 и поменяет многие устоявшиеся тактики. С полными списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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