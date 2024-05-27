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«Убийца» Genshin Impact заработал миллионы долларов всего за пять дней

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22 мая разработчики из китайской студии Kuro Games выпустили Wuthering Waves. Эта игра донельзя напоминает знаменитый Genshin Impact буквально во всем. Прошло всего пять дней, но уже сейчас ясно, что идея оказалась удачной — Wuthering Waves принесла своим разработчиками 10 миллионов долларов, причем после вычета налогов и комиссий.

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Всего игру скачали до полумиллиона раз, а наиболее популярной она оказалась в Китае, Японии и США. Это еще не показатели Genshin Impact, который за пять дней после релиза заработал свыше 24 миллионов долларов, но старт вполне неплохой.

Источник: AppTop
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