Новая игра от Valve уже появилась на торрентах — ее слил один из тестеров

Один из альфа-тестировщиков Deadlock — новой игры от Valve — слил ее на торренты. Игра не только не имеет даты выхода, но и официального анонса — Valve лишь отмалчивается и никак не комментирует сливы информации по ней.

Deadlock.

Альфа-сборка с Deadlock, попавшая на торренты, не работает в онлайне, что вполне логично: можно создать лишь собственный локальный сервер при помощи софта и играть с ботами, либо зайти пострелять в режим тренировки.

Непонятно, когда Valve собирается анонсировать Deadlock. Возможно, это состоится на одной из игровых презентаций в июне. Тем временем игровая общественность видит в Deadlock смесь таких игр, как Dota 2, Team Fortress 2 и Overwatch.