В Dota 2 вышел патч 7.36a — Тинкера вернули к жизни

Совсем недавно в Dota 2 вышел патч, добавляющий новые механики, но разработчики решили на этом не останавливаться.

Обновление 7.36а, выпущенное по итогам турнира DreamLeague Season 23, в очередной раз изменило баланс игры.

Больше всего от новой обновы выиграл Tinker — персонажа заметно усилили. А вот героям вроде Axe и Juggernaut, напротив, урезали чересчур щедрые бонуы.

Разумеется, поправили в патче и некоторые баги. Посмотреть на полный список изменений можно по ссылке.