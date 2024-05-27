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Сегодня, 12:15

В Dota 2 вышел патч 7.36a — Тинкера вернули к жизни

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Tinker.
Фото Valve

Совсем недавно в Dota 2 вышел патч, добавляющий новые механики, но разработчики решили на этом не останавливаться.

Обновление 7.36а, выпущенное по итогам турнира DreamLeague Season 23, в очередной раз изменило баланс игры.

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Больше всего от новой обновы выиграл Tinker — персонажа заметно усилили. А вот героям вроде Axe и Juggernaut, напротив, урезали чересчур щедрые бонуы.

Разумеется, поправили в патче и некоторые баги. Посмотреть на полный список изменений можно по ссылке.

Источник: dota2.com
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