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Бумыч, бывший игрок NAVI по Counter-Strike, похудел на 50 килограммов за 12 месяцев — теперь его не узнать

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Фото из соцсетей

Бывший игрок Natus Vincere Кирилл Михайлов, более известный под ником Бумыч, сейчас выступающий за клуб Cloud9, заметно похудел.

Фото Фото из соцсетей

Ранее профессиональный игрок в Counter-Strike отличался заметным лишним весом, но за год ему удалось сбросить сразу около 50 килограммов. По словам Бумыча, для достижения этого результата не понадобились таблетки — удалось обойтись диетой и регулярными тренировками в спортивном зале.

Источник: TG-канал
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