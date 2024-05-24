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Стратегию по Warhammer 40,000 раздают в Epic Games Store — у нее 81% хороших отзывов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Proxy Studios

В Epic Games Store можно забрать Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War — успешную пошаговую стратегию по знаменитой франшизе «вечной войны». Интересно, что игра доступна и в России без ухищрений с VPN и сменой региона.

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Точно также Relics of War раздают и в Steam — в обоих случаях речь идет о базовой игре без DLC с дополнительными фракциями и другим контентом, которые встанут в копеечку даже если покупать их с текущей скидкой.

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