Киберспорт
Статьи
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:15

Valorant — полноценный конкурент CS:GO?

Valorant принес в индустрию многопользовательских FPS конкуренцию
Читать «СЭ» в
Valorant.
Valorant.
Counter Strike.
Valorant и CS:GO.
1/4
2 июня 2020 года Riot Games выпустили революционный шутер от первого лица, который был призван «закончить эру Counter Strike».

Valorant получил у сообщества превосходные отзывы и почти моментально по меркам индустрии стал популярен наравне с CS:GO. Война между Riot Games и Valve продолжается уже очень много лет, с годами к непроходящей схватке гигантов жанра MOBA — Dota 2 и League of Legends теперь присоединились CS:GO и Valorant.

В данной статье мы предлагаем вам вместе с нами проанализировать текущее положение дел и определить, удалось ли Valorant приблизиться к CS:GO или даже обогнать?

Статистика CS:GO на момент выхода Valorant и ее динамика

Counter Strike.
Counter Strike.

Май 2020 года стал для CS довольно тяжелым. С апреля 2018 года еще не было настолько больших потерь онлайна в процентном соотношении. Майское падение среднего онлайна составило 10%. В следующем месяце картина ухудшилась, и уже в момент выхода Valorant количество игроков CS:GO уменьшилось на 12%. К счастью для Valve, динамика потерь пошла на спад уже в июле, где снижение онлайна составило всего 6% игроков, а начиная с августа онлайн и вовсе начал расти.

Связаны ли потери игроков в июне 2020 года с выходом Valorant? Определенно, используя раннюю статистику, выследить какое-то ежегодное падение среднего онлайна не удалось.

Статистика Valorant на момент выхода и ее динамика

Valorant.
Valorant.

Первая статистика в Valorant, которая нам доступна, была взята 30 июля 2020 года. Цифры впечатляют — 1 508 580 игроков в день в среднем. Также известно, что на стадии бета-тестирования в мае 2020 года Valorant достигала более 3 миллионов уникальных игроков в день. Это абсолютный рекорд среди всех подобных проектов.

Как итог мы имеем более чем хороший старт, что уже говорит о неплохой конкурентоспособности игры. Более того, после запуска Valorant не только не потерял игроков со временем, но и увеличил их количество.

Рост Valorant и CS:GO с июня 2020-го по настоящее время

Valorant и CS:GO.
Valorant и CS:GO.

С июня 2020 года прошло достаточно много времени, и за это время обе дисциплины претерпели некоторые изменения и, как ни странно, показали стабильный рост популярности. Динамика роста, правда, совсем разнится, да и числа у обеих игр совсем разные.

Статистика Valorant

Месяц

Среднее количество игроков в месяц

Потери/рост за месяц

Потери/рост за месяц в процентах

Среднее количество игроков в день

Последние 30 дней

15,501,443

245,794

2

1,498,473

Март 30, 2022

15,255,649

222,029

1

1,474,713

Февраль 20, 2022

15,033,620

510,299

4

1,453,250

Январь 30, 2022

14,523,321

507,761

4

1,403,921

Декабрь 30, 2021

14,015,560

759,580

6

1,354,837

Ноябрь 30, 2021

13,255,980

-342,890

-3

1,281,411

Октябрь 30, 2021

13,598,870

-567,144

-4

1,314,557

Сентябрь 30, 2021

14,166,014

596,029

4

1,369,381

Август 30, 2021

13,569,985

-1,331,162

-9

1,311,765

Июль 30, 2021

14,901,147

552,172

4

1,440,444

Июнь 30, 2021

14,348,975

138,638

1

1,387,068

Май 30, 2021

14,210,337

414,221

3

1,373,666

Апрель 30, 2021

13,796,116

270,512

2

1,333,625

Март 30, 2021

13,525,604

265,208

2

1,307,475

Февраль 20, 2021

13,260,396

897,282

7

1,281,838

Январь 30, 2021

12,363,114

-513,761

-4

1,195,101

Декабрь 30, 2020

12,876,875

-128,715

-1

1,244,765

Ноябрь 30, 2020

13,005,590

-402,235

-3

1,257,207

Октябрь 30, 2020

13,407,825

-129,675

-1

1,296,090

Сентябрь 30, 2020

13,537,500

-2,212,500

-14

1,308,625

Август 30, 2020

15,750,000

144,000

1

1,522,500

Июль 30, 2020

15,606,000

0

0

1,508,580


Статистика CS:GO

Месяц

Среднее количество игроков в месяц

Потери/рост за месяц

Потери/рост за месяц в процентах

Среднее количество игроков в день

Последние 30 дней

35,455,106

-54,874

-0.15

2,127,306.00

Март 30, 2022

35,509,980

-440,134

-1.22

2,130,599.00

Февраль 28, 2022

35,950,114

-125,061

-0.35

2,157,007.00

Январь 30, 2022

36,075,175

-980,456

-2.65

2,164,511.00

Декабрь 30, 2021

37,055,631

553,417

1.52

2,223,338.00

Ноябрь 30 2021

36,502,214

490,670

1.36

2,190,133.00

Октябрь 30, 2021

36,011,544

1,061,333

3.04

2,160,693.00

Сентябрь 30, 2021

34,950,211

-416,290

-1.18

2,097,013.00

Август 30, 2021

35,366,501

-644,976

-1.79

2,121,990.00

Июль 30, 2021

36,011,477

904,927

2.58

2,160,689.00

Июнь 30, 2021

35,106,550

-1,558,651

-4.25

2,106,393.00

Май 30, 2021

36,665,201

1,015,184

2.85

2,199,912.00

Апрель 30, 2021

35,650,017

1,627,710

4.78

2,139,001.00

Март 30, 2021

34,022,307

401,162

1.19

2,041,338.00

Февраль 28, 2021

33,621,145

2,295,497

7.33

2,017,269.00

Январь 30, 2021

31,325,648

2,313,905

7.98

1,879,539.00

Декабрь 30, 2020

29,011,743

-2,253,732

-7.21

1,740,705.00

Ноябрь 30, 2020

31,265,475

2,611,929

9.12

1,875,929.00

Октябрь 30, 2020

28,653,546

760,269

2.73

1,719,213.00

Сентябрь 30, 2020

27,893,277

278,826

1.01

1,673,597.00

Август 30, 2020

27,614,451

804,304

3.00

1,656,867.00

Июль 30, 2020

26,810,147

1,033,589

4.01

1,608,609.00

Июнь 30, 2020

25,776,558

1,496,448

6.16

1,546,593.00

Май 30, 2020

24,280,110

-3,529,262

-12.69

1,456,807.00


Оглядываясь на имеющиеся данные, можем ли мы говорить, что Valorant лучше, чем CS:GO? Конечно, нет, ведь, несмотря на схожесть жанров, игры совершенно разные. Обе игры невероятно популярны и предлагают уникальные впечатления. Valorant часто сравнивают с CS:GO, но есть некоторые ключевые отличия. Многие геймеры задаются вопросом, какая из двух игр стоит их времени в 2022 году, поэтому мы решили сравнить Valorant и CS:GO, чтобы увидеть, какая из них окажется лучше.

CS:GO существует уже довольно долгое время, и многим она нравится. Но есть некоторые проблемы с игрой, которые со временем становятся все более и более очевидными. Переход на Valorant выглядит как решение для всех тех, кто устал от устоявшейся меты и старого движка CS:GO. Valorant отличается более современной графикой, более быстрым геймплеем и меньшим количеством читеров.

Итак, какая игра лучше? Пожалуй, тут уже дело во вкусах. Если вы хотите получить соревновательный опыт, то CS:GO — очевидный выбор. Но если вы ищете что-то новое и захватывающее, Valorant — идеальная игра для вас. Благодаря своей уникальной игровой механике и красивой графике Valorant предлагает опыт, который нельзя найти ни в одной другой игре FPS.

С точки зрения количества игроков победитель CS:GO — с общим количеством активных игроков в месяц более 20 миллионов, игра по-прежнему занимает первое место в Steam по количеству одновременных игроков. В 2022 году от 740 000 до 840 000 человек одновременно играют в Valorant, что на самом деле не так уж далеко от последнего количества игроков в CS:GO.

Смог ли Valorant составить конкуренцию CS:GO? Смог! Сдал ли CS:GO свои позиции? Нет, и даже, наоборот, укрепляется! Valorant не заменил нам CS:GO, но зато принес в индустрию многопользовательских FPS настоящую конкуренцию.

Гэсэр Галсанов

0
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пять игр, в которые стоит поиграть, пока Star Wars: The Skywalker Saga недоступна
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости