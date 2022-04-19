Valorant — полноценный конкурент CS:GO?
Valorant получил у сообщества превосходные отзывы и почти моментально по меркам индустрии стал популярен наравне с CS:GO. Война между Riot Games и Valve продолжается уже очень много лет, с годами к непроходящей схватке гигантов жанра MOBA — Dota 2 и League of Legends теперь присоединились CS:GO и Valorant.
В данной статье мы предлагаем вам вместе с нами проанализировать текущее положение дел и определить, удалось ли Valorant приблизиться к CS:GO или даже обогнать?
Статистика CS:GO на момент выхода Valorant и ее динамика
Май 2020 года стал для CS довольно тяжелым. С апреля 2018 года еще не было настолько больших потерь онлайна в процентном соотношении. Майское падение среднего онлайна составило 10%. В следующем месяце картина ухудшилась, и уже в момент выхода Valorant количество игроков CS:GO уменьшилось на 12%. К счастью для Valve, динамика потерь пошла на спад уже в июле, где снижение онлайна составило всего 6% игроков, а начиная с августа онлайн и вовсе начал расти.
Связаны ли потери игроков в июне 2020 года с выходом Valorant? Определенно, используя раннюю статистику, выследить какое-то ежегодное падение среднего онлайна не удалось.
Статистика Valorant на момент выхода и ее динамика
Первая статистика в Valorant, которая нам доступна, была взята 30 июля 2020 года. Цифры впечатляют — 1 508 580 игроков в день в среднем. Также известно, что на стадии бета-тестирования в мае 2020 года Valorant достигала более 3 миллионов уникальных игроков в день. Это абсолютный рекорд среди всех подобных проектов.
Как итог мы имеем более чем хороший старт, что уже говорит о неплохой конкурентоспособности игры. Более того, после запуска Valorant не только не потерял игроков со временем, но и увеличил их количество.
Рост Valorant и CS:GO с июня 2020-го по настоящее время
С июня 2020 года прошло достаточно много времени, и за это время обе дисциплины претерпели некоторые изменения и, как ни странно, показали стабильный рост популярности. Динамика роста, правда, совсем разнится, да и числа у обеих игр совсем разные.
Статистика Valorant
|
Месяц
|
Среднее количество игроков в месяц
|
Потери/рост за месяц
|
Потери/рост за месяц в процентах
|
Среднее количество игроков в день
|
Последние 30 дней
|
15,501,443
|
245,794
|
2
|
1,498,473
|
Март 30, 2022
|
15,255,649
|
222,029
|
1
|
1,474,713
|
Февраль 20, 2022
|
15,033,620
|
510,299
|
4
|
1,453,250
|
Январь 30, 2022
|
14,523,321
|
507,761
|
4
|
1,403,921
|
Декабрь 30, 2021
|
14,015,560
|
759,580
|
6
|
1,354,837
|
Ноябрь 30, 2021
|
13,255,980
|
-342,890
|
-3
|
1,281,411
|
Октябрь 30, 2021
|
13,598,870
|
-567,144
|
-4
|
1,314,557
|
Сентябрь 30, 2021
|
14,166,014
|
596,029
|
4
|
1,369,381
|
Август 30, 2021
|
13,569,985
|
-1,331,162
|
-9
|
1,311,765
|
Июль 30, 2021
|
14,901,147
|
552,172
|
4
|
1,440,444
|
Июнь 30, 2021
|
14,348,975
|
138,638
|
1
|
1,387,068
|
Май 30, 2021
|
14,210,337
|
414,221
|
3
|
1,373,666
|
Апрель 30, 2021
|
13,796,116
|
270,512
|
2
|
1,333,625
|
Март 30, 2021
|
13,525,604
|
265,208
|
2
|
1,307,475
|
Февраль 20, 2021
|
13,260,396
|
897,282
|
7
|
1,281,838
|
Январь 30, 2021
|
12,363,114
|
-513,761
|
-4
|
1,195,101
|
Декабрь 30, 2020
|
12,876,875
|
-128,715
|
-1
|
1,244,765
|
Ноябрь 30, 2020
|
13,005,590
|
-402,235
|
-3
|
1,257,207
|
Октябрь 30, 2020
|
13,407,825
|
-129,675
|
-1
|
1,296,090
|
Сентябрь 30, 2020
|
13,537,500
|
-2,212,500
|
-14
|
1,308,625
|
Август 30, 2020
|
15,750,000
|
144,000
|
1
|
1,522,500
|
Июль 30, 2020
|
15,606,000
|
0
|
0
|
1,508,580
Статистика CS:GO
|
Месяц
|
Среднее количество игроков в месяц
|
Потери/рост за месяц
|
Потери/рост за месяц в процентах
|
Среднее количество игроков в день
|
Последние 30 дней
|
35,455,106
|
-54,874
|
-0.15
|
2,127,306.00
|
Март 30, 2022
|
35,509,980
|
-440,134
|
-1.22
|
2,130,599.00
|
Февраль 28, 2022
|
35,950,114
|
-125,061
|
-0.35
|
2,157,007.00
|
Январь 30, 2022
|
36,075,175
|
-980,456
|
-2.65
|
2,164,511.00
|
Декабрь 30, 2021
|
37,055,631
|
553,417
|
1.52
|
2,223,338.00
|
Ноябрь 30 2021
|
36,502,214
|
490,670
|
1.36
|
2,190,133.00
|
Октябрь 30, 2021
|
36,011,544
|
1,061,333
|
3.04
|
2,160,693.00
|
Сентябрь 30, 2021
|
34,950,211
|
-416,290
|
-1.18
|
2,097,013.00
|
Август 30, 2021
|
35,366,501
|
-644,976
|
-1.79
|
2,121,990.00
|
Июль 30, 2021
|
36,011,477
|
904,927
|
2.58
|
2,160,689.00
|
Июнь 30, 2021
|
35,106,550
|
-1,558,651
|
-4.25
|
2,106,393.00
|
Май 30, 2021
|
36,665,201
|
1,015,184
|
2.85
|
2,199,912.00
|
Апрель 30, 2021
|
35,650,017
|
1,627,710
|
4.78
|
2,139,001.00
|
Март 30, 2021
|
34,022,307
|
401,162
|
1.19
|
2,041,338.00
|
Февраль 28, 2021
|
33,621,145
|
2,295,497
|
7.33
|
2,017,269.00
|
Январь 30, 2021
|
31,325,648
|
2,313,905
|
7.98
|
1,879,539.00
|
Декабрь 30, 2020
|
29,011,743
|
-2,253,732
|
-7.21
|
1,740,705.00
|
Ноябрь 30, 2020
|
31,265,475
|
2,611,929
|
9.12
|
1,875,929.00
|
Октябрь 30, 2020
|
28,653,546
|
760,269
|
2.73
|
1,719,213.00
|
Сентябрь 30, 2020
|
27,893,277
|
278,826
|
1.01
|
1,673,597.00
|
Август 30, 2020
|
27,614,451
|
804,304
|
3.00
|
1,656,867.00
|
Июль 30, 2020
|
26,810,147
|
1,033,589
|
4.01
|
1,608,609.00
|
Июнь 30, 2020
|
25,776,558
|
1,496,448
|
6.16
|
1,546,593.00
|
Май 30, 2020
|
24,280,110
|
-3,529,262
|
-12.69
|
1,456,807.00
Оглядываясь на имеющиеся данные, можем ли мы говорить, что Valorant лучше, чем CS:GO? Конечно, нет, ведь, несмотря на схожесть жанров, игры совершенно разные. Обе игры невероятно популярны и предлагают уникальные впечатления. Valorant часто сравнивают с CS:GO, но есть некоторые ключевые отличия. Многие геймеры задаются вопросом, какая из двух игр стоит их времени в 2022 году, поэтому мы решили сравнить Valorant и CS:GO, чтобы увидеть, какая из них окажется лучше.
CS:GO существует уже довольно долгое время, и многим она нравится. Но есть некоторые проблемы с игрой, которые со временем становятся все более и более очевидными. Переход на Valorant выглядит как решение для всех тех, кто устал от устоявшейся меты и старого движка CS:GO. Valorant отличается более современной графикой, более быстрым геймплеем и меньшим количеством читеров.
Итак, какая игра лучше? Пожалуй, тут уже дело во вкусах. Если вы хотите получить соревновательный опыт, то CS:GO — очевидный выбор. Но если вы ищете что-то новое и захватывающее, Valorant — идеальная игра для вас. Благодаря своей уникальной игровой механике и красивой графике Valorant предлагает опыт, который нельзя найти ни в одной другой игре FPS.
С точки зрения количества игроков победитель CS:GO — с общим количеством активных игроков в месяц более 20 миллионов, игра по-прежнему занимает первое место в Steam по количеству одновременных игроков. В 2022 году от 740 000 до 840 000 человек одновременно играют в Valorant, что на самом деле не так уж далеко от последнего количества игроков в CS:GO.
Смог ли Valorant составить конкуренцию CS:GO? Смог! Сдал ли CS:GO свои позиции? Нет, и даже, наоборот, укрепляется! Valorant не заменил нам CS:GO, но зато принес в индустрию многопользовательских FPS настоящую конкуренцию.
Гэсэр Галсанов