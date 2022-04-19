2 июня 2020 года Riot Games выпустили революционный шутер от первого лица, который был призван «закончить эру Counter Strike».

Valorant получил у сообщества превосходные отзывы и почти моментально по меркам индустрии стал популярен наравне с CS:GO. Война между Riot Games и Valve продолжается уже очень много лет, с годами к непроходящей схватке гигантов жанра MOBA — Dota 2 и League of Legends теперь присоединились CS:GO и Valorant.

В данной статье мы предлагаем вам вместе с нами проанализировать текущее положение дел и определить, удалось ли Valorant приблизиться к CS:GO или даже обогнать?

Статистика CS:GO на момент выхода Valorant и ее динамика

Counter Strike.

Май 2020 года стал для CS довольно тяжелым. С апреля 2018 года еще не было настолько больших потерь онлайна в процентном соотношении. Майское падение среднего онлайна составило 10%. В следующем месяце картина ухудшилась, и уже в момент выхода Valorant количество игроков CS:GO уменьшилось на 12%. К счастью для Valve, динамика потерь пошла на спад уже в июле, где снижение онлайна составило всего 6% игроков, а начиная с августа онлайн и вовсе начал расти.

Связаны ли потери игроков в июне 2020 года с выходом Valorant? Определенно, используя раннюю статистику, выследить какое-то ежегодное падение среднего онлайна не удалось.

Статистика Valorant на момент выхода и ее динамика

Valorant.

Первая статистика в Valorant, которая нам доступна, была взята 30 июля 2020 года. Цифры впечатляют — 1 508 580 игроков в день в среднем. Также известно, что на стадии бета-тестирования в мае 2020 года Valorant достигала более 3 миллионов уникальных игроков в день. Это абсолютный рекорд среди всех подобных проектов.

Как итог мы имеем более чем хороший старт, что уже говорит о неплохой конкурентоспособности игры. Более того, после запуска Valorant не только не потерял игроков со временем, но и увеличил их количество.

Рост Valorant и CS:GO с июня 2020-го по настоящее время

Valorant и CS:GO.

С июня 2020 года прошло достаточно много времени, и за это время обе дисциплины претерпели некоторые изменения и, как ни странно, показали стабильный рост популярности. Динамика роста, правда, совсем разнится, да и числа у обеих игр совсем разные.

Статистика Valorant

Месяц Среднее количество игроков в месяц Потери/рост за месяц Потери/рост за месяц в процентах Среднее количество игроков в день Последние 30 дней 15,501,443 245,794 2 1,498,473 Март 30, 2022 15,255,649 222,029 1 1,474,713 Февраль 20, 2022 15,033,620 510,299 4 1,453,250 Январь 30, 2022 14,523,321 507,761 4 1,403,921 Декабрь 30, 2021 14,015,560 759,580 6 1,354,837 Ноябрь 30, 2021 13,255,980 -342,890 -3 1,281,411 Октябрь 30, 2021 13,598,870 -567,144 -4 1,314,557 Сентябрь 30, 2021 14,166,014 596,029 4 1,369,381 Август 30, 2021 13,569,985 -1,331,162 -9 1,311,765 Июль 30, 2021 14,901,147 552,172 4 1,440,444 Июнь 30, 2021 14,348,975 138,638 1 1,387,068 Май 30, 2021 14,210,337 414,221 3 1,373,666 Апрель 30, 2021 13,796,116 270,512 2 1,333,625 Март 30, 2021 13,525,604 265,208 2 1,307,475 Февраль 20, 2021 13,260,396 897,282 7 1,281,838 Январь 30, 2021 12,363,114 -513,761 -4 1,195,101 Декабрь 30, 2020 12,876,875 -128,715 -1 1,244,765 Ноябрь 30, 2020 13,005,590 -402,235 -3 1,257,207 Октябрь 30, 2020 13,407,825 -129,675 -1 1,296,090 Сентябрь 30, 2020 13,537,500 -2,212,500 -14 1,308,625 Август 30, 2020 15,750,000 144,000 1 1,522,500 Июль 30, 2020 15,606,000 0 0 1,508,580



Статистика CS:GO

Месяц Среднее количество игроков в месяц Потери/рост за месяц Потери/рост за месяц в процентах Среднее количество игроков в день Последние 30 дней 35,455,106 -54,874 -0.15 2,127,306.00 Март 30, 2022 35,509,980 -440,134 -1.22 2,130,599.00 Февраль 28, 2022 35,950,114 -125,061 -0.35 2,157,007.00 Январь 30, 2022 36,075,175 -980,456 -2.65 2,164,511.00 Декабрь 30, 2021 37,055,631 553,417 1.52 2,223,338.00 Ноябрь 30 2021 36,502,214 490,670 1.36 2,190,133.00 Октябрь 30, 2021 36,011,544 1,061,333 3.04 2,160,693.00 Сентябрь 30, 2021 34,950,211 -416,290 -1.18 2,097,013.00 Август 30, 2021 35,366,501 -644,976 -1.79 2,121,990.00 Июль 30, 2021 36,011,477 904,927 2.58 2,160,689.00 Июнь 30, 2021 35,106,550 -1,558,651 -4.25 2,106,393.00 Май 30, 2021 36,665,201 1,015,184 2.85 2,199,912.00 Апрель 30, 2021 35,650,017 1,627,710 4.78 2,139,001.00 Март 30, 2021 34,022,307 401,162 1.19 2,041,338.00 Февраль 28, 2021 33,621,145 2,295,497 7.33 2,017,269.00 Январь 30, 2021 31,325,648 2,313,905 7.98 1,879,539.00 Декабрь 30, 2020 29,011,743 -2,253,732 -7.21 1,740,705.00 Ноябрь 30, 2020 31,265,475 2,611,929 9.12 1,875,929.00 Октябрь 30, 2020 28,653,546 760,269 2.73 1,719,213.00 Сентябрь 30, 2020 27,893,277 278,826 1.01 1,673,597.00 Август 30, 2020 27,614,451 804,304 3.00 1,656,867.00 Июль 30, 2020 26,810,147 1,033,589 4.01 1,608,609.00 Июнь 30, 2020 25,776,558 1,496,448 6.16 1,546,593.00 Май 30, 2020 24,280,110 -3,529,262 -12.69 1,456,807.00



Оглядываясь на имеющиеся данные, можем ли мы говорить, что Valorant лучше, чем CS:GO? Конечно, нет, ведь, несмотря на схожесть жанров, игры совершенно разные. Обе игры невероятно популярны и предлагают уникальные впечатления. Valorant часто сравнивают с CS:GO, но есть некоторые ключевые отличия. Многие геймеры задаются вопросом, какая из двух игр стоит их времени в 2022 году, поэтому мы решили сравнить Valorant и CS:GO, чтобы увидеть, какая из них окажется лучше.

CS:GO существует уже довольно долгое время, и многим она нравится. Но есть некоторые проблемы с игрой, которые со временем становятся все более и более очевидными. Переход на Valorant выглядит как решение для всех тех, кто устал от устоявшейся меты и старого движка CS:GO. Valorant отличается более современной графикой, более быстрым геймплеем и меньшим количеством читеров.

Итак, какая игра лучше? Пожалуй, тут уже дело во вкусах. Если вы хотите получить соревновательный опыт, то CS:GO — очевидный выбор. Но если вы ищете что-то новое и захватывающее, Valorant — идеальная игра для вас. Благодаря своей уникальной игровой механике и красивой графике Valorant предлагает опыт, который нельзя найти ни в одной другой игре FPS.

С точки зрения количества игроков победитель CS:GO — с общим количеством активных игроков в месяц более 20 миллионов, игра по-прежнему занимает первое место в Steam по количеству одновременных игроков. В 2022 году от 740 000 до 840 000 человек одновременно играют в Valorant, что на самом деле не так уж далеко от последнего количества игроков в CS:GO.

Смог ли Valorant составить конкуренцию CS:GO? Смог! Сдал ли CS:GO свои позиции? Нет, и даже, наоборот, укрепляется! Valorant не заменил нам CS:GO, но зато принес в индустрию многопользовательских FPS настоящую конкуренцию.

Гэсэр Галсанов