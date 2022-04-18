Пять игр, в которые стоит поиграть, пока Star Wars: The Skywalker Saga недоступна

Пользователям из России можно поиграть в LEGO Marvel Super Heroes, пока Star Wars: The Skywalker Saga недоступна

Список может вас сильно заинтересовать.

Не так давно состоялся мировой релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Игра держится в тройке лидеров чартов Steam по объему выручки. Но в новую эпическую сагу с участием забавных пластиковых человечков в нашем регионе поиграть легально пока трудно. Вспомним другие достойные проекты LEGO-вселенной, в которых можно прекрасно скоротать время.

LEGO Marvel Super Heroes

LEGO Marvel Super Heroes.

Жанр: Приключение, Экшен, Аркада

Платформы: Android, iOS, Mac, PC, PS3, PS4, PS Vita, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Игра основана на всех фильмах по комиксам Marvel и рассказывает оригинальную историю из жизни этой вселенной. Игрока ждут сотни героев, но не все задействованы в сюжете. LEGO Marvel Super Heroes насыщена своеобразным юмором; куча суперспособностей, головокружительные задания и фирменные боевые приемы супергероев.

LEGO Lord of the Rings

LEGO Lord of the Rings.

Жанр: Экшен, Казуальная, Семейная, Платформер

Платформы: Nintendo DS, PC, PlayStation 3, Nintendo 3DS, Xbox 360, Wii, PS Vita, Android, iOS

Приключение по мотивам культового произведения Толкина. Игроку представляется возможность пройти самому путь по всем ключевым моментам книжной истории, вступать в битвы с орками и, наконец, донести кольцо до Мордора. Игра с эпическим настроением, напряжением и приключениями, в которых интересно участвовать.

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LEGO Batman 2: DC Super Heroes.

Жанр: Экшен/Приключения

Платформы: Windows, PlayStation 3, PlayStation Vita, Nintendo 3DS, Wii, Nintendo DS, Xbox 360, Wii U, iOS, OS X, Android

Еще одна игра для поклонников оригинальной истории. Всем фанатам вселенной DC Comics LEGO Batman 2 понравится своей иронией над известными персонажами, хулиганством с последовательностью сюжета, а также декорациями мест действия.

Как и в предыдущих играх, сюжет наполнен разными головоломками исходя из особенностей персонажей. А супергерои сохраняют свои отличительные способности, характер и юмор.

LEGO Harry Potter: Years 1-4

LEGO Harry Potter: Years 1-4.

Жанр: Аркада

Платформы: Windows, PlayStation 3, PlayStation Portable (PSP), Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS

Сюжет основывается сразу на четырех книгах и фильмах о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. Игра привлекает не только знакомыми сказочными персонажами, но и новой порцией доброго юмора. В пластиковом мире есть привычные заклинания, собирание фишек, а также воспроизведение книг на полке и перестановка блоков LEGO для создания лестницы. В этом Хогвартсе все двигается, все создает жизнь и особую атмосферу.

LEGO City Undercover

LEGO City Undercover.

Жанр: Приключение, Экшен, Аркада

Платформы: Nintendo Switch, PC, PS4, Wii U, Xbox One

В отличие от предыдущих игр в нашей подборке, LEGO City Undercover не основана на популярной франшизе. Однако это не помешало разработчикам детективной истории включить в игру много «пасхалок», связанных с популярными фильмами и сериалами криминальной тематики. Тут игрок найдет много отсылок на сцены из «Старски и Хатча», «Побега из Шоушенка», «Полиции Майами» и даже «Матрицы».

Игру окрестили «GTA для детей», однако она будет интересна не только юным игрокам, но и фанатам первоисточников.