Зоозащитники протестуют против Palworld — разработчики должны выпустить гайд для веганов

Зоозащитники из организации PETA обрушились на авторов Palworld. Активисты считают, что игра, заставляющая игроков убивать животных для выживания, неоправданно жестока.

Они призывают студию выпустить прохождение, предназначенное для веганов — дескать, если люди хотят сохранить свои пищевые привычки и в игре, то нельзя им мешать. О реакции разработчиков на это предложение информации нет.