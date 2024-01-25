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Сегодня, 16:45

Зоозащитники протестуют против Palworld — разработчики должны выпустить гайд для веганов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Pocket Pair, Inc.

Зоозащитники из организации PETA обрушились на авторов Palworld. Активисты считают, что игра, заставляющая игроков убивать животных для выживания, неоправданно жестока.

Palworld. Nintendo добралась до Palworld — что японцы требуют от разработчиков

Они призывают студию выпустить прохождение, предназначенное для веганов — дескать, если люди хотят сохранить свои пищевые привычки и в игре, то нельзя им мешать. О реакции разработчиков на это предложение информации нет.

Источник: Insider Gaming
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