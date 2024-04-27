Геймплей российской стратегии о наемниках в Африке — государство выделило на игру 90 млн рублей

Российская студия Lipsar представила первый геймплей «Спарты 2035» — стратегии, рассказывающей историю о приключениях российской ЧВК в Африке.

Выглядит ролик вполне обыденно — игра напоминает Jagged Alliance и смотрится именно так, как и должна стратегия с небольшим бюджетом.

В свое время Институт развития интернета выделил на разработку «Спарты» 90 миллионов рублей — весьма скромную сумму по меркам разработки игр.

Игра выйдет в последнем квартале 2024 года.