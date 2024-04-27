Игроки недовольны «некстген-патчем» Fallout 4 — мало изменений и плохая оптимизация

25 апреля вышло «некстген-обновление» для Fallout 4, добавившее разные режимы графики на консолях, поддержку широкоформатных мониторов на ПК, адаптацию к Steam Deck и некоторое количество бесплатного контента. Увы, патч разочаровал игроков — графика стала лишь немногим лучше, масштабирование интерфейса оставляет желать лучшего, возникли проблемы с оптимизацией.

Да и не только с ней — «сломались» многие моды, пользователи с подпиской PlayStation Plus столкнулись с проблемами при обновлении, а некоторые игроки и вовсе жалуются на испорченные сохранения. Вероятно, теперь поклонникам игры придется ждать новых патчей.