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Люди отказываются от iPhone — дело в качестве смартфонов Apple и отсутствии нововведений

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple

Западные фанаты Apple отказываются от покупки новых iPhone — первый квартал 2024 года стал худшим для компании со времен 2017 года.

iPhone.
Фото Apple

Эксперты считают, что это связано с двумя факторами. Первый — общее улучшение качества смартфонов, что увеличило продолжительность эксплуатации устройств. Второй — отсутствие значимых инноваций из модели в модель.

iPhone.
Фото Apple

Возможно, что в скором времени это также повлияет и на стоимость смартфонов в сервисах вторичной продажи.

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