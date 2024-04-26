Илья Мэддисон высмеял фанатов Escape from Tarkov, готовых тратить на игру 11 тысяч рублей

Стример Илья Мэддисон шуточно поддержал создателей Escape from Tarkov, высмеяв тех, кто готов тратить на шутер 11 тысяч рублей.

Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

«Буянов (директор Battlestate Games) все делает правильно. Надо собрать последние бабки на л**** (простаках), выкинуть это г**** в релиз, забыть его как страшный сон и начать делать Тарков 2 с учетом ошибок. Escape from Tarkov уже не спасти, он устарел, пока его делали», — заявил Мэддисон.

Он также сказал, что за годы бета-теста графика игры, ее движок и механики нещадно постарели, а читеры и плохой неткод вряд ли смогут привлечь в игру новую аудиторию.