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Сегодня, 17:35

Создатели Brawl Stars анонсировали выход хита для iOS и Android

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Squad Busters.
Фото Supercell

Финская студия Supercell показала Squad Busters для iOS и Android.

Squad Busters.
Фото Supercell

Squad Busters — это сетевая игра на 10 человек, которые соревнуются между собой в сборе кристаллов. Параллельно со сбором ресурсов игроки обзаводятся своей армией из героев со своими особенностями и возможностями улучшения. Многие сравнивают Squad Busters с мобильной версией Dota 2 и League of Legends.

Релиз игры состоится 29 мая 2024 года.

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