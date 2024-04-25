Создатели Brawl Stars анонсировали выход хита для iOS и Android

Финская студия Supercell показала Squad Busters для iOS и Android.

Squad Busters. Фото Supercell

Squad Busters — это сетевая игра на 10 человек, которые соревнуются между собой в сборе кристаллов. Параллельно со сбором ресурсов игроки обзаводятся своей армией из героев со своими особенностями и возможностями улучшения. Многие сравнивают Squad Busters с мобильной версией Dota 2 и League of Legends.

Релиз игры состоится 29 мая 2024 года.