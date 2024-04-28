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Сегодня, 12:30

Авторов «Смуты» не остановили плохие отзывы — у игры будет продолжение

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Cyberia Nova

Негативные отзывы на проблемный релиз не остановили авторов «Смуты». Недавно продюсер Cyberia Nova Андрей Белов рассказал на стриме о планах студии. И входят в них не только крупные патчи, улучшающие многие аспекты игры вроде квестов и анимаций, но и полноценное продолжение, действие которого развернется после сюжета оригинала.

Смута. Ютубер планирует сделать «Смуту 2» за 1 месяц без капли бюджета

Кроме того, будет развиваться и обучающий режим — помимо в Москвы в нем появятся Новгород и Ярославль.

Источник: VK
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