Авторов «Смуты» не остановили плохие отзывы — у игры будет продолжение

Негативные отзывы на проблемный релиз не остановили авторов «Смуты». Недавно продюсер Cyberia Nova Андрей Белов рассказал на стриме о планах студии. И входят в них не только крупные патчи, улучшающие многие аспекты игры вроде квестов и анимаций, но и полноценное продолжение, действие которого развернется после сюжета оригинала.

Кроме того, будет развиваться и обучающий режим — помимо в Москвы в нем появятся Новгород и Ярославль.