TikTok заработал в России, но не у всех

Внезапно и без каких-либо объявлений TikTok снова заработал в России. Правда, пока только у пользователей iPhone — они снова могут смотреть зарубежные ролики без ограничений. А вот на Android изменений замечено не было.

Некоторые предполагают, что таким образом владельцы сервиса «мстят» американским законодателям, принявшим законопроект о продаже или блокировке TikTok в США. Впрочем, стоит дождаться подробностей — возможно, речь идет о временном сбое, снявшем блокировку для нашего региона.