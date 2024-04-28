По «Игре престолов» выпустят MMORPG

По «Игре престолов», экранизации цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», делают MMORPG. Ее действие будет разворачиваться на Севере, между 4 и 5 сезоном сериала. Игроки смогут увидеть локации вроде замка Винтерфелл или Стены и повстречать Джона Сноу и Сэмвелла Тарли.

Впрочем, в отличие от RPG 2012 года, актеры из телеадаптации к озвучке привлекаться не будут — их заменят новые актеры, которые постараются изобразить похожие голоса. Игра должна напоминать The Elder Scrolls: Online, а за ее разработку отвечает корейская Nexon. Точная дата релиза неизвестна — «может быть игра выйдет в 2026-м, может быть в 2025-м».